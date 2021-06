Las vacunas

Guatemala está ubicada en el penúltimo lugar de América en la vacunación. Aquí solo el 0.36 por ciento de la población ha recibido el esquema de vacunación completa (PL). El 26 de febrero del 2021, el proceso de vacunación empezó en Guatemala, con cinco mil dosis de la vacuna de la compañía Moderna. El 29 de abril del 2021, Guatemala recibió un segundo lote de vacunas adquiridas a través del Covax, de un cargamento de 321,600 dosis de vacunas, en un esfuerzo global (Cepi) y de la OPS. El 26/5/21, Guatemala recibió su primer lote de vacunas Sputnik V contra la covid-19 de fabricación rusa, compuesto por 50 mil unidades (PL). Pero lo que sí hay es una vorágine causada por la falta de un plan de vacunación global, “con una lentitud que ha costado la vida a muchos guatemaltecos”, según Jorge Luis Ranero, presidente del Colegio de Médicos de Guatemala (PL).

El recurso humano es insuficiente, y falta la información puntual respectiva. Alfonso Yurrita Cuesta

Y empezamos por algo tan simple como organizar una estructura de trabajo a nivel nacional. Guatemala forma parte de ese gran flujo de personas que provienen de zonas rurales, que migran sin ninguna protección hacia Estados Unidos. Guatemala siempre ha sido un desorden en la resolución de los problemas nacionales, como no crear un plan regional de centros de vacunación, en un país multilingüe y multicultural, con muchos analfabetos. Y en época lluviosa con inundaciones. Por lo que el desconocimiento de los lugares a dónde acudir sigue siendo muy grande, incluso los cercanas a la capital, donde a los adultos mayores les llega cualquier bulo o mensaje. El problema es peor en áreas rurales indígenas, donde predominan las lenguas mayas, en que no existe una amplia información sobre los beneficios de vacunarse, y no se vacunan. Por lo que un plan de vacunación sigue siendo una acción dificultosa, por más que el presidente Giammattei reclame que aquí no se vacunan. “Aseguró que el Ministerio de Salud tiene la capacidad de abrir 548 centros de vacunación y aplicar entre 75 mil y cien mil dosis diarias”; sin embargo, Guatemala no cuenta con ese plan nacional, y ahora, en pleno invierno.

Pero existe el Katún que impulsa un desarrollo sostenible y es el ente de planificación del Estado, que asesora y asiste técnicamente a las instituciones públicas, mediante el cual se podría desarrollar el plan nacional de vacunación. Pues lo que falta es información de verdades, certezas y valores, con el objetivo de que se conviertan en sentido común de lo que hay que hacer para cualquiera. Pero utilizan la “publicidad” que se relaciona con el quehacer público como una oferta de un producto, pero que es para vender una idea o un producto. Y caer en la “ignorancia”, que son los rumores anti-vax (antivacunas), que diversos expertos advierten sobre los rumores, desinformación y teorías de la conspiración de parte de grupos antivacunas. Y establecer una “propaganda” que solo crea marcos ideológicos y actúa más para modificar nuestro comportamiento, es un sistema de ideas, y menos para la de la pandemia.

Pero todo esto se concentra al final en la ”incompetencia” ante el covid-19, por lo que antes se deben establecer pautas de organización territorial, para establecer los puntos de vacunación. Por lo que se está ante la “ignorancia”, en que el Instituto de Métricas y Evaluación de la Universidad de Washington publicó el artículo Los rumores anti-vax, en que diversos expertos advierten sobre los “rumores, desinformación y teorías de la conspiración de parte de grupos antivacuna.