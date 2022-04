Como seres humanos constantemente estamos buscando la mejora en nuestras vidas. Es muy difícil que estemos plenamente conformes con nuestro statu quo, ya que innatamente queremos tener una mejor vida y aspiramos a más. Ese deseo constante de alcanzar mañana lo que no tenemos hoy es un gran motivador para impulsar cambios transformadores y ha sido un motor de innovación que ha generado la evolución de la humanidad.

Los líderes transformadores inspiran, motivan y alientan a su equipo para que sean innovadores. Eduardo Girón

Muchos emprendimientos nacen precisamente por el impulso de encontrar soluciones a las necesidades humanas, y en el camino generan riqueza. Esa búsqueda de satisfacer necesidades de terceros y con ello generar un negocio que nos permita elevar nuestro nivel de vida es lo que ha hecho que, como sociedad colectiva, tengamos condiciones diferentes a las de hace 200 años.

Pongo en contexto esta necesidad humana porque muchas veces he visto cómo solamente algunos de los emprendimientos que nacen en el mundo logran trascender las barreras del inicio para convertirse en empresas que realmente generan un cambio positivo en la humanidad. ¿Qué hace la diferencia? A mi criterio, el liderazgo transformacional. Este estilo de liderazgo logra una feliz fusión de los intereses individuales y los colectivos para alcanzar el beneficio de todas las partes.

Quiero presentarles dos casos de éxito para darle evidencia a lo que he expuesto. Primero, podemos ver el caso de Elon Musk y lo que ha logrado con empresas como PayPal, The Boring Company, Space X y Tesla. No cualquiera genera soluciones como las que él ha presentado al mundo: la movilidad eléctrica, pagos en línea, circuitos subterráneos para agilizar el tránsito y regresar a la exploración espacial. El segundo es motivo de orgullo nacional, ya que Don Ricardo Castillo ha logrado crear en Guatemala con el Irtra centros de recreación con renombre mundial. Para mí, el común denominador es que son líderes transformadores.

Los líderes transformadores son aquellos que inspiran, motivan y alientan a su equipo para que sean innovadores. Crean una cultura positiva donde cultivan principios fundamentales como responsabilidad, excelencia, integridad y respeto en todas sus actividades diarias. Tienen la valentía necesaria para motivar a que las personas con iniciativas innovadoras experimenten, siendo permisivos de los errores y alentadores de los éxitos. Forjan y aseguran el futuro próspero, implementando la mejora continua en todos los ejes de acción.

Tienen la característica de que son personas capaces de ingresar a una organización que pudiese estar desmotivada y estancada para transformarla con su ejemplo, calor humano y visión clara de futuro, logrando permear en todos los colaboradores un nuevo espíritu.

Las organizaciones en Guatemala necesitan más líderes transformadores, por el impacto positivo que generan en nuestras vidas. Los líderes transformadores motivan a las personas e incentivan a que crean en ellos mismos, generando mayor autoconfianza, compromiso con la organización y disposición a dar la milla extra. Además, los estimulan a innovar, a pensar fuera de la caja y a crear esas soluciones que mueven el mundo. ¡Eso hace toda la diferencia!

Si queremos llevar nuestros negocios y nuestra sociedad a otro nivel de prosperidad, debemos impulsar que esos líderes transformadores sean quienes guíen nuestras organizaciones. Para finalizar, quiero compartirles que he tenido la suerte de experimentar las enseñanzas de líderes transformadores a lo largo de mi carrera profesional. Sin la confianza, conversaciones retadoras e insaciable búsqueda de mejora continua de estos mentores como ha sido el Ing. Juan Antonio Busto, no sería la misma persona. Dejo una frase para pensar este fin de semana: “El futuro es para todos, pero solo aquellos que le hacen caso al llamado, hablan su lenguaje y exploran sus direcciones, lograrán aprovecharlo. El futuro no conoce espera, retraso o procrastinación”.