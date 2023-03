Lo positivo del cambio

En el 2021, durante mi presidencia en la Cámara de Industria de Guatemala, tuve la oportunidad de escuchar a John C. Maxwell decir algo que me ha cambiado como persona y líder: “El cambio es inevitable, el crecimiento es opcional”. Esta frase sigue siendo muy acertada, especialmente en el contexto de cambios tanto en personas como en organizaciones.

Las empresas están compuestas por personas que suelen resistirse a los cambios debido a la incertidumbre que generan, especialmente cuando estos cambios ocurren a nivel organizacional.

Sin embargo, los cambios en la gobernanza corporativa son necesarios para la evolución de cualquier organización. Aunque estos cambios pueden generar sentimientos de derrota, frustración, obsolescencia, desconfianza, miedo e inseguridad sobre el futuro, es importante tener un enfoque positivo y seguir adelante en busca del éxito a pesar de los desafíos.

Un cambio puede ser más difícil si somos parte del grupo que no será parte de la nueva visión organizacional, pero eso no debe desmotivar, sino más bien, debe ser un motor para aprender de nuestra experiencia y buscar nuevas oportunidades para nuestro futuro, entendiendo que un rumbo diferente para la organización ha sido consensuado entre los actuales líderes. Además, es importante recordar que aquellos que promueven el cambio son mensajeros de ese nuevo rumbo que la mayoría quiere para la organización y no hay una intención de daño detrás del cambio.

La transformación corporativa es esencial para el éxito a largo plazo de cualquier organización, y los cambios en liderazgo pueden mejorar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Los líderes que asumen con positivismo el cambio y demuestran tener la capacidad de enfrentar los retos tienen mayor relevancia en la organización y mayores oportunidades de crecimiento, tal como lo indicaba Maxwell.

La gestión del cambio busca facilitar y conseguir la implementación exitosa de los procesos de transformación, lo que implica trabajar con y para las personas en la aceptación y asimilación de los cambios y en la reducción de la resistencia a los mismos.

Es importante recordar que nunca hay una forma 100% correcta de implementar un cambio radical. Cada organización es única y requiere una solución específica que se adapte a sus necesidades y circunstancias. Los nuevos liderazgos seleccionados podrán contribuir con iniciativas innovadoras y perspectivas diferentes, aportando así a la mejora de la organización.

Con una actitud positiva hacia el cambio, las asociaciones negativas de miedo mencionadas al principio se disipan y en su lugar, surgen nuevas como la emoción, el entusiasmo, el descubrimiento y el crecimiento. Tomar con ánimo los cambios se vuelve parte de una nueva cultura, la cual es indispensable para nuestros tiempos y es lo que permitirá a las organizaciones continuar vigentes y ser sostenibles en el largo plazo.

Es fundamental promover en nosotros mismos y en nuestras organizaciones una cultura de cambio positivo y convertir el crecimiento en una constante en nuestras vidas. Los cambios son necesarios para evolucionar y lograr el éxito a largo plazo, y debemos aceptarlos con una actitud positiva y proactiva para asegurar un futuro exitoso para nuestra organización y para nosotros mismos.