Lo que aprendí en las ciudades saharianas de Marruecos

Siendo Marruecos la cuarta o quinta potencia económica de África, debiera interesarnos el porqué de su éxito. Marruecos es un país estratégico, pues tiene dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico, además de poseer gran extensión de mar territorial en el estrecho de Gibraltar, lo cual le brinda un valor geopolítico cardinal.

Después de haber viajado a la región sahariana de Marruecos, todas sus ciudades me dejaron un buen sabor. Allí me encontré con la ciudad de Dakhla, que es la que posee una importante urbe portuaria. Solo al ver su dinamismo imaginé todas las nuevas oportunidades comerciales que se pueden abrir para Guatemala gracias a las excelentes relaciones diplomáticas entre los dos países, que son una alianza ejemplar.

El puerto de Dakhla-Atlantique está de cara al continente americano en los límites del trópico de Cáncer. Se perfila convertirse en el primer puerto de África, con una zona de libre comercio para distribuir a 1.3 millones de personas. Basado en esas circunstancias es un excelente hub para instalarse y producir para todo África. Con las cadenas de valor, la infraestructura logística planea extender el tren Bala, “Al Boraq”, que viaja a 330 km por hora. La cadena logística que recorrí: carreteras del primer mundo, autopistas, puentes, puertos, trenes y aeropuertos denota que el rey Mohammed VI tiene una visión extraordinaria hacia el futuro, pero en especial hacia las ciudades de las provincias del sur. Y si sabemos que África está en vías de ser el gran abastecedor del mundo —siendo Marruecos su puerta—, quien no entre en comercio con ellos ahora le va a ser casi imposible en 20 años.

Por ende, no me ha extrañado que Guatemala ya haya abierto su consulado en Dakhla y es el primer país de Latinoamérica que ha tenido la visión de hacerlo. Con ello pretende incrementar las oportunidades comerciales y su apertura es importante en términos migratorios, comerciales y diplomáticos. Dakhla está en vías de convertirse en una de las ciudades más importantes de Marruecos. No solo cuenta con cientos de kilómetros de playas vírgenes desiertas para desarrollar su turismo, sino que ha hecho del desierto un oasis. En el corazón del desierto cultivan melón en unas quebradas, en la pura arena, en cien metros de ancho, con 16 km de largo. Esas buenas prácticas nos dan el ejemplo deque también podemos hacerlo en el corredor seco de Guatemala.

Dakhla es la capital del kite-surf, por poseer una laguna tallada a la medida de este deporte. Es, además, un paraíso para la pesca y lo confirman 200 barcos pesqueros que atracan diariamente en su puerto, con el aproximado de cien toneladas de pescado que después de las debidas inspecciones de sanidad son transportadas al resto del país o exportadas a otros países europeos.

Hablando con la embajada de Guatemala en Marruecos, me he enterado de que muchos productos como grasas y aceites comestibles, y también hojas de tabaco, café, cardamomo y ajonjolí guatemalteco se están comercializando. Sin embargo, aún no hemos exportado legumbres, por lo que debemos tomar la oportunidad del 2 al 7 de mayo de asistir al SIAM, Salón Internacional de la Agricultura, a celebrarse en la ciudad de Meknes. En este salón participan cerca de 90 países y es visitado por un millón de personas, especialmente del Oriente Medio. Es una excelente oportunidad para que cooperativas guatemaltecas y empresarios lleguen a Meknes a exhibir y comercializar su fruta, verduras, aceites, azúcar, café y cardamomo, entre otros.

Dakhla es una ciudad que nos hechiza con su bruma de madrugada, su sol a todas horas, sus perfectas olas, su laguna color turquesa y cientos de kilómetros de playas vírgenes, en especial la Duna Blanca. El espectáculo es único.