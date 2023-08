Lo urbano de la ciudad de Guatemala

El área central del país se dirige a un conflicto por mala planeación territorial.

La mala planificación conduce a conflictos. Alfonso Yurrita Cuesta

El tránsito vehicular en la ciudad es solo uno de muchos problemas que han causado el desorden urbano en el departamento de Guatemala, que además provocaron la pérdida de lo histórico, debido a las edificaciones modernas que incrementaron la densidad poblacional sin que se hayan revisado las regulaciones específicas para la capacidad del área. Además, la creciente economía ha llegado a instalar centros comerciales y pequeñas industrias en lo que antes eran lugares exclusivamente residenciales o espacios verdes, lo que conduce a un descontrol ambiental y social. Se está perdiendo una arquitectura muy interesante, que también es un centro valioso.

No se ha solucionado el problema; el sector privado lo debería de tratar. Hay tierra suficiente para haber hecho bulevares y calles. La economía urbana es el valor de la tierra. Los centros comerciales no son para la ciudad de Guatemala, son para el área metropolitana.

Para conseguir economía, se está confundiendo crecimiento vertical con valor de la tierra; no es por necesidad, es por negocio. Tienen que dar valor a la tierra y dividir los niveles que se construyen. Se está construyendo verticalmente sobre una estructura vieja, aumentando la densidad poblacional, con calles angostas que originalmente no estaban diseñadas para la cantidad de tránsito que está circulando.

Se calcula que, para una zona en crecimiento vertical, si es una calle de cinco metros, debe ser 1.5 veces más; si la calle es de 10 metros, se construyen 10 metros, pero aquí lo hacen al doble.

En otros países existen reglamentaciones para edificios, pero aquí parece que no es importante y generan mayor tránsito en lugares donde no hay más capacidad. Hay un crecimiento de los lugares comerciales. Vemos los grandes anuncios que tienen los centros comerciales promocionando estacionamientos de hasta tres pisos o más; pero para llegar allí, dónde parquearse hay, pero no cómo llegar.

Hay consecuencias directas por el desorden urbano. No hay planes de Estado para resolver los problemas. El cambio de modelo económico ha modificado los servicios para la gente necesitada que está en el resto del país. En la ciudad de Guatemala este cambio está más desarrollado, pero el resto está en una pobreza tremenda, además de en una estructura de corrupción. Lo que se debe pretender es desconcentrar las actividades de la ciudad a otras zonas.

Estamos ante un colapso del tránsito en los lugares que están para sus habitantes, porque no hay una frontera entre los municipios de forma integral. Además, no ha habido planificación metropolitana integral. Se toma como ejemplo de esto el rediseño de la Plaza Mayor que realizamos.