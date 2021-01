Los 10 errores más comunes en el networking

Albert Einstein decía: “Una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo”, y en el networking no es la excepción, los errores nos ayudan a mejorar. A continuación les comparto algunos de los errores más comunes en el networking y cómo evitarlos.

1. Esperar reciprocidad: en el networking, al igual que en la amistad, la reciprocidad nace de la libertad; por lo tanto, cuando ayude a alguien, no espere que esa persona esté obligada a ayudarlo de vuelta. Lo que puedo asegurarle es que usted obtendrá algo a cambio tarde o temprano, y no necesariamente de la misma persona; es la ley de la vida, karma o como quiera llamarlo. 2. La comunicación prefabricada: no es correcto usar el mismo mensaje de acercamiento o agradecimiento con todas las personas que contacte. Es cierto que podemos ahorrar tiempo, pero lo importante en networking es que el receptor del mensaje sienta que se dirige a él; por lo tanto, personalice sus mensajes lo más que pueda. 3. No asumirlo como estilo de vida: El networking no debe ser tratado como un trabajo o tarea que tenemos que hacer. Si siente pereza con solo pensar en sociabilizar está cometiendo un grave error. El networking debe ser parte de usted y realizarlo en todo momento y lugar. 4. Seleccionar mal el evento: como premisa, debe participar en eventos que le ayuden a lograr sus objetivos de networking previamente planificados y actividades relacionadas con su campo de acción. Si usted es mercadólogo y asiste a un evento de un nuevo software para el área financiera, posiblemente aprenda mucho pero no necesariamente hará crecer su red. 5. Adoptar un rol pasivo: a menos que sea una estrella de cine, cantante o deportista famoso, nadie saldrá corriendo a saludarlo. No puede llegar a una actividad y esperar que los demás se acerquen a usted, lo más seguro es que se quede sin hablar con nadie. Debe hacer todo lo contrario, superar la timidez y tomar la iniciativa de llegar y presentarse a otras personas e iniciar una conversación, siempre observando la etiqueta del networking, que es preguntar y escuchar con interés lo que su interlocutor tenga que decir. 6. Parecer desesperado: el networking se trata de construir relaciones, como un granjero que siembra y espera pacientemente el fruto. Si se nota desesperado, usted se verá como un cazador, y esto alejará a los contactos y usted no proyectará una imagen profesional. 7. Comprometerme sin fundamento: prometer algo por compromiso en una relación de networking puede ser un grave error. Antes de comprometerse tome un tiempo para analizar si realmente está en la capacidad de hacerlo, y deje claro el tiempo que necesita para cumplirlo, y lo más importante: cumpla con lo acordado. 8. Contactar únicamente por necesidad: una relación de networking, como ya hemos dicho anteriormente, se construye constantemente. Comunicarse con alguien solo cuando lo necesita es una mala práctica. Interésese por sus contactos aun cuando no sea necesario, pregúnteles regularmente por sus asuntos, y cuando requiera algo no quedará como un interesado. 9. No mantener el contacto: No se olvide de dar seguimiento a la persona que acaba de conocer. Al siguiente día puede utilizar una red profesional como linked in o twitter para seguirlo, enviar un WhatsApp o un email, si le parece menos invasivo. Sin embargo, va a lograr que la persona lo tenga en mente si toma pequeñas acciones, como compartir un articulo de interés para él, invitarlo a algún evento de su organización o comentar alguna publicación de sus redes. 10. Iniciar conversaciones con temas negativos: es más efectivo iniciar una conversación con temas positivos. Aléjese de los temas que no generan valor. Actualmente estamos viviendo una época difícil y es importante hablar positivamente.