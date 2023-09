Los empresarios probos deberían unirse a la voz del pueblo

Sin lugar a duda, Guatemala está desprestigiándose internacionalmente por la difusión del caos político en que vivimos. ¿Qué imagen le estamos dando a Guatemala en el exterior? ¿que las cortes actúan sin apego a la ley? ¿qué actúan con su propia discrecionalidad? ¿o que están a la orden del crimen organizado? Si ni siquiera se quiere respetar nuestro derecho de elección en las urnas, el mensaje al exterior es que no hay suficiente certeza jurídica ni garantías para los negocios en nuestro país. Podríamos llegar a perder todas aquellas negociaciones presentes o futuras con el exterior por la incertidumbre política y el caos que estamos viviendo.

Intento comprender si hay ley que mande a suspender temporalmente al partido Semilla y si acaso es legal hacerlo en medio de una contienda electoral. La Constitución dice que no. Me pareció muy acertado el análisis que hizo al respecto la abogada Ana Elly López de Bonilla. Cinco años después de que lo inscribieron como partido político, Semilla ha participado en la elección del 2019 y ha obtenido curules en el Congreso. Ella nos reitera que si en verdad existieron anomalías en los listados y firmas cuando se realizó la inscripción de dicho partido, hace cinco años, ¿por qué no hubo oposición en su momento por parte de otros partidos políticos o del propio Ministerio Público?

Según manda la ley, para rechazar al partido tenían 10 días para hacer uso del derecho a impugnaciones, pero no hubo y, por ende, se inscribió. A buena hora insisten en cancelarlo. Bonilla continúa explicando: “Si los demás partidos políticos, o cualquier persona que se considere agraviada, no impugnó en tiempo (los diez días), el acto está consumado de conformidad con la ley”.

Todos deben coadyuvar a mantener nuestra libertad y la integridad de nuestra democracia. Vida Amor de Paz

Además, si el MP hubiera tenido una investigación en trámite, lo hubiera hecho saber a la población en el momento en que Arévalo se inscribió como candidato y no luego de pasar a segunda vuelta. Todo fluyó y se le permitió a Semilla hacer campaña, pues ganó su derecho al balotaje. Además, tiene representantes electos en puestos de elección, pero evidentemente todo eso ofende a los que pretenden mantener el statu quo.

Yo no voté por Semilla en la primera vuelta, pero me causa shock ver que después de que fue elegido el binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, ahora se quieran volar a su partido para no dejarlo gobernar. Cancelar el partido es como que jamás hubiese existido, y si no existió, ¿acaso es un fantasma? Me da risa solo pensarlo. ¿cómo pudieron participar en la contienda del 2019? ¿Cómo pudieron contar con diputados en el Congreso? ¿Todo el engranaje histórico de lo que ha pasado en los últimos años ¿tampoco pudo haber existido? Tendríamos que esfumar todo lo acontecido en el Congreso en los últimos años. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Todo se desmoronaría como piezas de dominó.

Por toda esa situación tan desagradable e ilícita, el Cacif y los empresarios probos deberían, de inmediato, ser parte de la voz del pueblo, coadyuvando a mantener nuestra libertad y la integridad de nuestra democracia. Sin democracia, las pequeñas y grandes empresas se afectarán. Por lo tanto, humildemente pido al Cacif, como a las diversas cámaras de Industria, Turismo, Comercio, Agexport, y gremiales de exportación, entre otras, que dialoguen con el MP y la Feci para que se resuelva esta pugna en contra de nuestra libertad.

Hay un dicho de Macchiavello que dice “Divide y vencerás”. Nos han dividido y nuestra libertad está en la hoguera. Nos han cundido de miedo, y eso es una clara estrategia para paralizar. ¡Ya basta¡ Todos nos debemos unir en una sola voz para defender a Guatemala y no permitir que nos pisoteen más.