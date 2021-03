Los impedimentos deben cultivar la creatividad

“Los ganadores ven los problemas como otra manera de probarse a sí mismos. Los problemas nunca son verdaderos impedimentos”. Donald Trump

En nuestros días, como relatan los mayores, es frecuente que se comente lo que no se puede hacer, y una vez afirmada la imposibilidad escuchamos una serie de razones por las cuales no se puede. Fácilmente se entiende que es una manera de justificar por qué no se ha logrado algo.

El que no se pueda no es el final, sino el inicio de otra alternativa para poder llegar al objetivo. Samuel Berberián

Pero también la historia tiene una infinidad de registros de aquellos que cuando vieron la limitación o el impedimento de algo, este fue el inicio de buscar alternativas.

Por ello nosotros, hoy día, tenemos muchas comodidades y facilidades que disfrutamos, producto de que alguien no se dio por vencido, sino creativamente ofreció algo que uno en estos días difícilmente puede imaginarse cómo podía vivir la gente sin estos recursos, pensando simplemente cuando abrimos la regadera para bañarnos, uno tuvo que vencer un impedimento.

Cuando de una manera determinada se centra la atención en los impedimentos y en lo que se ve como una imposibilidad, podríamos decir que es una manera muy propia de estar cavando la tumba de uno, porque si no se puede y no hay forma de encontrar una solución, entonces lo más lógico y razonable es un final, que es como si se estuviera muriendo, y no porque otros lo estén desanimando, sino porque uno no visualiza un panorama de alternativas.

Al contrario, cuando todos lo desaniman a uno, uno debe seguir adelante, no por lo que comentan, sino porque está apoyándose en su propia voluntad y creatividad.

Es fácil dejarse llevar por opiniones y criterios de otros cuando tratan de animarlo a uno para que se disponga a resignarse en algo que no se puede lograr, y que le dicen con sus términos que no luche por ello y que no vale la pena seguir en eso.

Pero al expresarle ese criterio no le están abriendo nuevos horizontes, uno tiene que aprender a visualizar nuevos panoramas nunca antes soñados, que si no hubiera sido por el hecho de que algo previamente se intentó y no se pudo, ahora está disfrutando un estado que nunca antes había tenido presente.

Para ilustrarlo de alguna manera, en el caminar de esta vida podemos entender que los montes y los muros que enfrentamos pueden obstaculizar la luz del sol, pero eso en ninguna manera nos dice que el sol no esté brillando detrás de esos montes, y por altos que sean los muros podemos visualizar una claridad en forma creativa hasta encontrar el camino que nos puede llevar a la meta que nos hemos trazado.

Debemos tener muy claro que los obstáculos nos prueban a nosotros mismos la determinación que tenemos. En el caso de nuestras relaciones personales y cuando queremos cultivar una relación, por indiferente que sea, si somos los interesados se pueden disipar todas las barreras y lograr una relación que puede durar el resto de la vida.

En la vida que compartimos, y entendiendo toda la estructura que la sociedad nos ha introducido, debemos entender que la credibilidad que hemos adquirido es producto de los obstáculos que hemos tenido que vencer.

Por lo mismo, muchos no se han involucrado en proyectos o negocios, por la falta de una sana creatividad y la necesaria persistencia para llegar donde otros sí han podido, por el elemento creativo que inyectaron en un sueño o proyecto.