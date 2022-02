Los nortes provocan malos días

Dijo el rey: deja tu cuarto abierto esta noche; mis criados estarán a la puerta y en cuanto esté dormido entrarán y le llevarán cargado de cadenas a un navío que le conducirá lejos de aquí. Así refieren la suerte del sastrecillo valiente los hermanos Grimm, ante el pedido de divorcio hecho por la hija del monarca. La indignidad de los esbirros siempre es chocante.

En esta columna no se ha tratado bien a Juan Orlando Hernández cuando era presidente en funciones de Honduras, léalas para constancia. Aquí no se le ha defendido ni se le defenderá ante los tribunales de justicia mientras estén situados en cualquier país constitucional democrático. Pero es evidente la falta de tino de quien proporcionó el vehículo blindado donde fue conducido. Lo mismo ponerle los grilletes y la exposición pública ante la prensa, mientras todavía no ha sido decidida su suerte ante la Corte Suprema.

Para justificar el pedido de extradición, el mismo secretario de Estado, Antony Blinken, dijo realizarlo por: “reportes creíbles de prensa”. Manifestó que: “se había involucrado en cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico y utilizar los ingresos de actividades ilícitas para apoyar campañas políticas”. Los cargos son claros, trasiego ilegal de drogas prohibidas y armas, bajo protección de banda armada, existen varias pruebas en los tribunales de EUA, en ese sentido.

Con el litigio político malicioso crece el riesgo de falta de integración del aparato de Estado. Antonio Mosquera Aguilar

Mientras eso sucede en el vecino país, aquí las complicaciones crecen. El litigio político malicioso está a la orden del día. Fiscales, jueces y quienes lo han sido están trenzados en una maraña de acusaciones de difícil salida procedimental. Lo llamativo es la singularidad de los actores; es decir, no se advierte que exista el fácil reemplazo por otros o se discurra hacia nuevos personajes fortalecidos por una toma de posesión nueva. Se observa a los mismos luchando contra los mismos, ligados a intereses de EUA y locales. Lo que aparentaba resolverse en niveles bajos de la burocracia, trepa hacia los más altos. Los procesos de nombramiento de nuevas autoridades estatales, debidas al cumplimento del término del período, se ensucian con presiones y acusaciones que amplían el mencionado litigio político malicioso.

Lo último es todavía más rocambolesco. El exministro prófugo durante cuatro años, José Luis Benito, se entrega a la justicia, mientras la revista digital de George Soros en El Salvador, El Faro, destapa el sumario judicial bajo reserva donde aparece haber otorgado un financiamiento ilícito a la campaña presidencial de Alejandro Giammattei, en 2019. El aporte se fija en US$2.6 millones y copias de la documentación se han entregado a la embajada de los EUA.

La encuesta CID Gallup muestra que el 63% de la población considera el desempeño presidencial como muy malo. Nadie en la historia reciente ha tenido esa calificación. Alfonso Portillo estuvo cerca, con el 60%; los demás presidentes obtuvieron alrededor del 30% de mala calificación. En el costo de vida, seguridad y empleo, el 70% de la población señala el desempeño presidencial como francamente malo. Dicha empresa especialista en estudios de opinión tiene suficiente prestigio técnico y científico como para no poner en duda esos resultados. Provoca grima la insatisfacción con el funcionamiento democrático del país señalada por el 45% de los entrevistados y una insatisfacción muy alta por el 20%. Los malos gobiernos han minado la fortaleza de la democracia representativa y dado pábulo a la ansiedad de regímenes dictatoriales. ¿Quién se propone?

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.