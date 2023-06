Los ojos del mundo están sobre Ucrania

Hace 79 años, los paracaidistas aliados comenzaron a aterrizar detrás de las playas de Normandía.

No es necesario ser un experto militar para saber que atacar defensas fortificadas es muy difícil. Paul Krugman





La Segunda Guerra Mundial sucedió hace mucho tiempo, pero aún vive en la memoria de Estados Unidos. Y el aniversario del Día D, el martes, parece especialmente evocador este año, mientras esperamos el equivalente moral del Día D, el cual llegará en cualquier momento cuando Ucrania comience su tan esperado contrataque contra los invasores rusos (que podría ya haber comenzado).

Utilizo el término “equivalente moral” de forma deliberada. La Segunda Guerra Mundial fue una de las pocas guerras que claramente fue una lucha del bien contra el mal.

Ahora bien, los buenos no eran del todo buenos. A los estadounidenses todavía se les negaban los derechos básicos y, en ocasiones, se les masacraba por el color de su piel. El Reino Unido todavía gobernaba, a veces de manera brutal, sobre un vasto imperio colonial.

Pero si bien las grandes democracias con demasiada frecuencia no lograban estar a la altura de sus ideales, tenían los ideales correctos de cualquier manera; defendieron, aunque imperfectamente, la libertad contra las fuerzas de la tiranía, la supremacía racial y los asesinatos en masa.

Si Ucrania gana esta guerra, algunos de sus partidarios en el extranjero sin duda se desilusionarán al descubrir el lado más oscuro de la nación. Antes de la guerra, Ucrania ocupaba un lugar elevado en las medidas de corrupción percibida. Estaba en una mejor posición que Rusia, pero eso no dice mucho. La victoria no hará que la corrupción desaparezca.

Además, Ucrania tiene un movimiento de extrema derecha, incluidos grupos paramilitares que han jugado un papel en su guerra. El país sufrió terriblemente bajo el régimen de Stalin: millones murieron en una hambruna diseñada de forma deliberada; como resultado, algunos ucranianos, al principio, aplaudieron a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial (hasta que se dieron cuenta de que ellos también eran considerados infrahumanos) y la iconografía nazi todavía está muy extendida.

Sin embargo, al igual que los defectos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, estas sombras no crean ninguna equivalencia entre los dos bandos de esta guerra. Ucrania es una democracia imperfecta pero real, que espera unirse a la comunidad democrática más grande. La Rusia de Vladimir Putin es un actor malévolo y los amigos de la libertad en todas partes del mundo deben esperar a que sea completamente derrotada.

Me gustaría poder decir que los ciudadanos de las democracias occidentales, Estados Unidos en particular, estuvieron totalmente comprometidos con la victoria de Ucrania y la derrota de Rusia. En realidad, mientras que la mayoría de los estadounidenses apoya la ayuda a Ucrania, solo una minoría está dispuesta a mantener esa ayuda durante el tiempo que sea necesario. Hay que hacer notar que la opinión pública de Estados Unidos sobre la ayuda a Ucrania en este momento se parece notablemente a las encuestas de principios de 1941 (es decir, mucho antes de Pearl Harbor) en cuanto al programa de préstamo y arrendamiento de ayuda militar al Reino Unido.

¿Qué sucede con aquellos que se oponen por completo a ayudar a Ucrania?

Algunos de los que se oponen a la ayuda occidental simplemente no ven la equivalencia moral con la Segunda Guerra Mundial. En la izquierda, en particular, hay algunas personas para quienes siempre es 2003. Recuerdan cómo Estados Unidos fue llevado a la guerra con falsos pretextos —lo cual, que conste, me di cuenta de que estaba sucediendo y me opuse de forma contundente en aquel momento— y no logran ver que esta situación es distinta.

En la derecha, por el contrario, muchos de los que se oponen a ayudar a Ucrania (llámese la facción de Tucker Carlson) sí entienden de qué se trata esta guerra. Y están del lado de los malos. El “ala Putin” del Partido Republicano tiene años admirando el régimen autoritario de Rusia y su intolerancia. Antes de la guerra, republicanos como el senador de Texas Ted Cruz contrastaban lo que percibían como la dureza rusa con el Ejército estadounidense “progre y castrado”; los fracasos militares de Rusia amenazan toda la visión del mundo de esas personas y serían humilladas por una victoria ucraniana.

El punto es que lo que está en juego en Ucrania en este momento es crucial. Si la contraofensiva de Ucrania tiene éxito, las fuerzas de la democracia se fortalecerán en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Si falla, será un desastre no solo para Ucrania sino para el mundo. La ayuda occidental a Ucrania podría agotarse, Putin podría finalmente alcanzar la victoria que la mayoría de la gente esperaba que alcanzara en los primeros días de la guerra y la democracia se debilitaría en todas partes.

¿Qué va a pasar? Incluso los expertos militares no lo saben y yo no soy en absoluto un experto. Sin embargo, vale decir que los funcionarios occidentales suenan cada vez más positivos sobre las posibilidades de Ucrania. Y los asuntos militares no son como la economía, donde, digamos, la Reserva Federal básicamente trabaja con la misma información disponible para cualquiera que sepa navegar por el sitio web de investigación económica del Banco de la Reserva Federal de San Luis. Los funcionarios de defensa tienen acceso a información que el público no tiene y no quieren terminar luciendo como tontos, por lo que es muy probable que su optimismo no sea una bravuconería vacía.

Aun así, no es necesario ser un experto militar para saber que atacar defensas fortificadas —que es lo que debe hacer Ucrania— es muy difícil.

c.2023 The New York Times Company