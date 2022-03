Los planes gratifican mucho más que los sueños

“Los sueños son a veces un espejo en el que se descubre todo lo que ha de suceder”. Moliere

No importa dónde nos encontremos, siempre habremos de tratar con gente que de lo único que habla es de los sueños que algún día habrá de hacer realidad, y uno, por muy respetuoso que sea, cuando detecta a estas personas se da cuenta de que nunca están enfrentando la realidad, que de alguna manera conlleva responsabilidad también.

Evitamos problemas cuando no nos limitamos a sueños, sino que planificamos metas que queremos alcanzar Samuel Berberián

Por otra parte están los que tienen proyectos cuidadosamente estructurados y que los están llevando a cabo, y cuando uno tiene la confianza y pregunta cómo es que se han involucrado en el proyecto, lo más común es que le inician narrando el sueño que tenían de niños o cuando eran estudiantes, y que puliendo y poniendo el máximo empeño no solo quedó en un sueño fantasioso, sino que se convirtió en un gran emprendimiento, que no solo les beneficia a ellos, sino a los suyos también.

Lo grandioso en esta vida es que los planes, cuando están correctamente trazados, tomando en consideración la necesidad que nos rodea y la capacidad que hay en nosotros, son más que realistas y se demuestran con el tiempo. Claro está que inician posiblemente con algo que muchos no valoran o bien no piensan que es la gran cosa, pero el que tiene el sueño sabe silenciosamente por dónde tiene que caminar hasta lograr verlo hecho una realidad. Y si uno es persistente podrá llevarlo mucho más allá de sus sueños y favorecer a muchos.

Cuántas empresas que hoy nos rodean fueron un simple sueño en la mente de alguien, y lo bueno que no quedó allí, sino que despertaron a la realidad y visualizaron las alternativas que tenían, y paso a paso, silenciosamente, los fueron desarrollando, y hoy son monumentos que dan testimonio del esfuerzo de alguien. Muchas veces estos logros llevan el nombre del que visualizó y comenzó el proyecto. En otros casos, por el tiempo transcurrido, hay una placa que da el reconocimiento del inicio del proyecto.

Es importante tener el cuidado debido porque no siempre los sueños tienen un clímax de éxito y gratificación, porque tristemente en algunos casos terminan en pesadillas que no solo afectan al iniciador, sino, lamentablemente, hay momentos que se pasan llevando a toda la familia y los que posiblemente confiaron en la propuesta que escucharon y no resultó como se esperaba.

Es algo mucho más común para los que están en los años de la juventud, aunque no se limita solo a ellos, que solo se queden en el hecho de soñar, pero cuando se despierta con motivación y se le ponen alas a esos sueños, con paciencia y la dedicación de un buen carácter, pueden llegar a ser un modelo para que otros puedan aprender cómo se hace y seguir el ejemplo.

Nuestro entorno y las cosas que nos llenan de admiración son más que sueños llevados a cabo, y cada día están dando fruto propio a su naturaleza. Por lo mismo, sin importar en lo que estamos involucrados podemos visualizar a futuro a dónde queremos llegar con ello. Si lo comentamos y lo compartimos con nuestro entorno, posiblemente lo que cosechemos será desánimo y cuestionamiento, pero si avanzamos y logramos lo que habremos de tener, será admiración y reconocimiento.

Por ello, la idea de que se puede o no se puede es muy relativa cuando somos soñadores y emprendedores para alcanzar los sueños.