Los suministros de mercancías poscovid-19

Las cadenas de suministro en todo el mundo siguen bajo presión, a pesar de que la intensidad de la pandemia pareciera estar disminuyendo y los países están relajando gradualmente las medidas que se aplicaron para evitar una mayor propagación del virus.

Los cuellos de botella por el momento continúan y podrían durar todavía más tiempo. Eduardo Sperisen-Yurt

La pandemia del covid-19 puso a prueba la infraestructura, así como la capacidad de todas las cadenas de suministro para el movimiento de mercancías, que dio lugar a quejas de las partes involucradas en los procesos, que deberían tomarse en cuenta.

Con el inicio de la apertura, algunas empresas están ya relajando las estrictas medidas que se han impuesto.

Algunos comerciantes esperan que los problemas surgidos en el suministro de productos se alivien durante este año; sin embargo, los cuellos de botella por el momento continúan y podrían durar todavía más tiempo, según pronóstico de algunos expertos en la materia.

La recuperación de la pandemia covid-19 requerirá, después de tanto tiempo de duración, de una estrecha coordinación y colaboración entre las organizaciones, los mercados y la economía en general.

Aunque esta crisis del coronavirus no tiene precedente, sí existen motivos para creer que estamos en el punto de inflexión para la recuperación, pero expertos en el tema piensan que requerirá de una intensa coordinación y colaboración entre los afectados.

Generalmente, después de una caída de la economía, como sucedió debido a la pandemia, podemos esperar un cierto rebote, como ya han manifestado varios expertos, que comenzará una progresiva recuperación.

La duda es cuándo se iniciará y cómo responder a esa situación. Es de esperar que las personas empiecen a regresar progresivamente a sus trabajos.

En muchos casos, las exportaciones han experimentado dificultades, especialmente a causa de los problemas de las cadenas de suministros globales. Pareciera, a estas alturas, que el aumento de las exportaciones indicaría que el comercio se está restableciendo.

Las variaciones en el índice de gestores de compras e índices de materias primas; entre otros, serán buenos referentes de la restauración de la actividad y la confianza de los agentes relacionados con las cadenas de suministro.

Actualmente podemos asumir que estamos en la etapa de empezar a retirar las medidas de contención. Pero, también podemos ver que han cambiado los clientes y los mercados debido al covid-19.

Lo que aún no sabemos es si serán permanentes los cambios o coyunturales. Siempre se mantiene la duda de si de repente no se da un nuevo brote de virus o un nuevo evento que nos obligue a regresar a una situación de emergencia.

Debido a lo descrito anteriormente, ahora es el momento para comenzar a prepararse para una próxima crisis y aprender de los errores cometidos anteriormente, facilitando la adquisición de experiencias capaces de sostener planes de prevención ante coyunturas futuras; entre ellas, permitiendo y fomentando decisiones descentralizadas.

Porque un liderazgo firme solo es posible si las personas responsables gozan de un sano liderazgo y que sepan de cómo deben actuar bajo cualquier tipo de supuesto, garantizando el control y la gestión eficiente a lo largo de todas las etapas de la cadena de suministro.

No obstante, actualmente un tema que no podemos ignorar en estos momentos es la tragedia que está sucediendo en Ucrania, donde, aparte de sobrevivir, los comerciantes y operadores, especialmente de productos básicos, vigilan preocupados el suministro de gas, cultivos y acero a Europa, y que afecte más allá de las cadenas globales de suministro, que no lo sabremos, hasta en unas semanas o meses, cuando se reflejen las repercusiones en las cadenas de suministro.