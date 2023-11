Los vecinos quieren matar a Juan y a su familia

Juan es dueño de una pequeña parcela que después de años de disputas logró que se legalizara a su nombre. La familia de Juan y las familias de sus vecinos llevan habitando las mismas tierras por muchos años. Durante los primeros años tuvieron diferencias irreconciliables, las cuales han sobrevivido con el pasar de los siglos, y hoy en día estas rigen la relación.

La situación subió de tono cuando unos de estos mataron a miembros de la familia de Juan y secuestraron a otros. Yehudi Sabbagh

Los vecinos de Juan están tan obsesionados con que este no viva cerca de ellos que han llegado al extremo de manifestar el deseo de asesinarlo a él y a su familia, incluso ofrecen recompensa a quien logre este objetivo. En pleno Siglo XXI, esto suena totalmente inverosímil e inaceptable. En la mente de quién puede caber tamaña locura.

Los vecinos de Juan han logrado esparcir su narrativa en el sentido de que Juan y su familia es lo peor que le puede haber pasado al mundo. Hoy una porción significativa de la población está convencida de que Juan y su familia son la encarnación del diablo y se manifiestan públicamente por que sean aniquilados.

Cuando se legalizó la parcela de Juan se acordó que algunos de los vecinos que ocupaban un poco de esta podían continuar viviendo allí; sin embargo, desde entonces estos han sido los más activos, al mantener una constante amenaza a la vida e integridad de Juan y su familia. La situación subió de tono cuando unos de estos mataron a miembros de la familia de Juan y secuestraron a otros. Obviamente Juan y los suyos hoy buscan liberarlos y acabar con los responsables. ¿Qué debe hacer Juan? ¿Qué haría Usted si fuera Juan?

Nota: Esta es la situación en que hoy se encuentra el Pueblo Judío en Israel.

Muchos de sus vecinos como Irán, Siria y Turquía, entre otros, quieren que Israel desaparezca del mapa y asesinar a todos los judíos que viven en Israel y ¿por qué no? a todos los demás también.

Organizaciones terroristas como Hezbolá y Hamás atacan a Israel para que no sean los países mencionados anteriormente los que lo hagan abiertamente y entonces tener que responderle al mundo civilizado. Prefieren financiarlo y hacerlo a través de sus mandaderos. Al pueblo palestino en Gaza, sin mucha voz ni voto en el asunto y amenazado de muerte por Hamás, no les queda más que prestarse a ser las víctimas de la tragedia con el objeto de que pueda acusarse a Israel de ser el opresor, y no como lo que realmente son: una minúscula minoría en una región que les amenaza con su total extinción.

El mundo cedió sus organismos al dinero de estos países, los medios de comunicación son la caja de resonancia para la narrativa en donde Israel es el opresor. La juventud mundial, motivada por un idealismo tergiversado, ha caído presa de esa narrativa y grita “del río al mar”, sin saber siquiera de qué río y qué mar están hablando, o que esto signifique la aniquilación de los habitantes de Israel, hombres, mujeres, niños y ancianos.

El pueblo judío nunca dejará Israel, no puede. Abraham no escogió para su pueblo un pedazo de tierra árida rodeada de enemigos, está por escrito. Le fue dada por Di-s: Génesis 12:7 “…Adonai se apareció a Abraham y le dijo: ‘A tu descendencia he de dar esta tierra’.”

El Juan del cuento muy bien podría vender su parcela y reubicarse. En el caso de Israel, seguramente los vecinos árabes juntarían una cantidad de dinero nunca antes vista para comprar la salida del pueblo judío.

No se trata de dinero, no se trata de hacer lo mas fácil. El pueblo judío no tiene otra opción, no dejará la Tierra de Israel, se defenderá y luchará; y con la protección del Di-s que se la dio, prevalecerá.

*Expresidente Comunidad Judía de Guatemala