Macroeconomía estable, ciudadano común castigado

El panorama de la Economía Mundial es sombrío, varios fenómenos contribuyen a una inestabilidad mundial. Entre ellos inflación galopante en la mayoría de países, que al combinarse con una recesión —dos trimestres con % de crecimiento del PIB negativo— se convierte en estanflación, altos precios en insumos importantes para la producción de alimentos, la guerra Rusia-Ucrania con una descomunal diferencia de recursos, pero alimentada por apoyos poco claros de países que los suministran. La volatilidad de precios del petróleo empujando constantemente al alza. Escasez de semiconductores esenciales para muchos artefactos tecnológicos, vehículos, equipos, maquinaria. Precios de fletes cuadruplicados en los últimos años. Pero es impresionante cómo, en medio de esta preocupante situación mundial, Guatemala navega con un ambiente macroeconómico estable, a pesar de la cooptación del Estado, de los altos niveles de corrupción en todas las esferas del gobierno, del desencanto de muchos de sus habitantes, de altos niveles de pobreza, de bajos niveles de educación y de escolaridad, de los aterradores niveles de inseguridad, del control político por parte de grupos interesados en mantener el statuo quo, de la infiltración y control del crimen organizado en las estructuras de gobierno. Entre algunas noticias positivas: a) el grupo técnico de análisis global del banco de inversiones estadounidense Bank of América indica que “Guatemala es un mercado sólido y estable, y prevén que la estabilidad se mantendrá, pues, aunque se vea afectada por los efectos de una eventual recesión de Estados Unidos, la economía del país crecerá 3.7% en 2022 y 3% en 2023, por encima de la media en Latinoamérica, que estará en 2.4% para 2022 y 1.3% para 2023. Expresan que la de Guatemala es una de las mejores historias macroeconómicas desde la perspectiva de los inversionistas, por eso recomiendan comprar sus bonos. Destacan que Guatemala tiene un banco central con credibilidad, que toma decisiones disciplinadas y ortodoxas, ha sido exitosa en moderar la volatilidad cambiaria, pues el tipo de cambio continua estable alrededor de Q7.75 por US$1. Es el único país de América Latina con superávit en cuenta corriente, con resultado fiscal positivo.

Guatemala tiene una macroeconomía estable, pero podría no durar mucho, pues no se ha aprovechado para dar bienestar. Samuel Reyes

Aunque existen varias teorías respecto del porqué de esa estabilidad macroeconómica, entre las principales causas tenemos las remesas familiares que continúan llegando al país en forma disciplinada por parte de nuestros connacionales en el extranjero. Otra causa es la dinámica de las exportaciones, pues estamos llegando a más países con crecimiento por encima del 20%. Hay causas que no se mencionan o no se quieren mencionar. Por ejemplo, el dinero que se lava en el país proveniente del crimen organizado, especialmente del narcotráfico, o el dinero que circula en el mercado informal, que hay cálculos que es hasta del 70%. Sin embargo, a nivel microeconómico vemos fenómenos como la inflación, que se situó en 8.36% en julio 2022; salarios poco competitivos, deficiente acceso a muchos recursos, afectando fuertemente a las familias que sienten el impacto del desorden estatal que permite el aparecimiento de nuevos millonarios que aprovechan el entorno macroeconómico de una manera desleal, mientras un grueso sector de la población carece de bienestar. La dirigencia de este país debe poner sus barbas en remojo porque esta aparente estabilidad no será sostenible por mucho tiempo. Pero también el pueblo tiene la oportunidad el próximo año de elegir adecuadamente a sus gobernantes. Para ello debe surgir un grupo pensante desmarcado de toda la política sucia actual, que oriente a la ciudadanía para votar entre las opciones en las pueda surgir un cambio. De seguro aparecerá más de un candidato con buenas y genuinas intenciones.