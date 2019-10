El territorio mancomunado en el que participan las alcaldías de Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz es un área donde habitan casi 700 mil personas y que para el año 2032 se proyecta que un millón y medio de guatemaltecos vivirán en la Ciudad Intermedia de Cobán y los municipios conurbados. Esto representa un enorme reto, no solo para las autoridades locales, sino para el Gobierno de Guatemala, que debe procurar invertir más, para aumentar el PIB per cápita de los habitantes de dichos municipios, que ronda alrededor de los US$3,030.00, mientras que el PIB per cápita de la Ciudad de Guatemala está cerca de los US$10,700.00.

Una mancomunidad que genera esperanza al desarrollo del área metropolitana de Alta Verapaz. Juan Carlos Zapata

Esto demuestra las enormes disparidades de inversión pública por parte del Estado y una gran deuda en formación bruta de capital fijo hacia la población de la Mancoverapaz, que requiere de grandes inversiones para poder prosperar y elevar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Proyectos estratégicos como una terminal de buses, mejores centros de salud, mayor inversión en escuelas, mejorar la inversión en el hospital público de Cobán, contar algún día con un hospital del IGSS o una nueva sede del Intecap (que lleva más de cinco años hablándose, sin concretarse), inversiones urbanas en infraestructura de calles, banquetas, agua y saneamiento, son parte de los proyectos clave para la Ciudad, aunados a la falta de infraestructura vial, en donde ya se vuelve urgente que el próximo gobierno invierta en generar autovías de doble calzada, por lo menos desde San Julián, en Tactic, hasta San Pedro Carchá, mejorando también la conexión con San Juan Chamelco y ojalá algún día desde El Rancho hasta San Pedro Carchá.

Otro gran proyecto que se intentó impulsar en esta administración por parte del Inguat y Aeronáutica Civil fue el aeródromo de Cobán, que puede ayudar a impulsar el turismo hacia el departamento, generando un puente aéreo entre la Ciudad de Guatemala o desde las terminales de cruceros con los aeródromos inaugurados en San José, Escuintla o desde Puerto Barrios, Izabal, que generaría miles de puestos de trabajo y un aumento del turismo hacia Alta Verapaz.

Este tipo de proyectos que en la administración actual de la municipalidad de Cobán no pudieron concretarse por la negligencia de algunos concejales, ahora ven una luz de esperanza con las nuevas autoridades, quienes saben de la importancia de invertir en la recuperación de espacios públicos e integrar un trabajo conjunto con las autoridades del Gobierno central para aumentar la inversión hacia sus municipios.

En ese sentido el trabajo de los municipios que integran la Mancoverapaz se vuelve crítico y es tan valioso el esfuerzo de los equipos técnicos de poder trabajar de manera conjunta para pensar en proyectos que incluyan sistemas de transporte interconectados, saneamiento de la cuenca del río Cahabón, proyectos para la movilidad y comenzar a gestionar políticas que permitan aumentar la inversión hacia el área central del departamento.

Por ello es que se vuelven tan estratégicas las acciones que la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz está desarrollando en el departamento, no solo para generar mayores capacidades en los equipos técnicos de las municipalidades como el Diplomado en Gestión Urbana y Desarrollo Habitacional, que se llevó a cabo la semana pasada, gracias al esfuerzo conjunto de Fundesa y Escuela de Gobierno, sino en generar iniciativas que ayuden a que el Gobierno y más empresas privadas vean la importancia de aumentar la inversión en la Mancoverapaz.