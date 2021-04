Mariana Siebold, embajadora de cultura por la paz

Muchas veces no nos damos cuenta de los grandes valores que posee Guatemala. Hablo de personas reconocidas a nivel internacional y que muchas veces ni estamos conscientes de ello. Este es el caso de Mariana Siebold, quien, con su propio estilo, ha plasmado su arte en un concepto único amarrado a construir la paz en el mundo.

Mariana es la primera guatemalteca en exponer individualmente en Dubái, pues gracias a Zaahirah Muthy, curadora de reconocimiento internacional en el mundo del arte y fundadora de “Zeearts”, seleccionó la obra de Mariana entre muchas a nivel mundial. Así fue como logró exponer en el Arabian Court Gallery y en el Women´s International Exhibition, de Dubái.

Allí contó con la presencia y participación del Jeque Butti Suhail al Maktoum y viajó invitada bajo su mecenazgo o patrocinio. Su enfoque fue crear una sociedad balanceada entre géneros. Sus logros son muchos e incluyen el Velazquez Art Prize, en Barcelona, el Artist of the Year Award, en Mantua, Italia, y su obra en el Carrousel Du Louvre, en París.

¿Qué hace a Mariana tan especial? Ella no solo es una artista plástica guatemalteca con más de 30 años de experiencia, sino que ha desarrollado un idioma universal de conexión e introspección a través de sus obras de arte. Ella piensa que hoy día las personas intentan resolver sus problemas hacia afuera, pero no ven lo que está ocurriendo dentro de sí mismas. Si el cambio no viene de adentro, según Mariana jamás verán las soluciones de sus problemas allá afuera.

El fin es la utilización de la cultura como herramienta para lograr la paz. Vida Amor de Paz

Mariana es actualmente la embajadora o cara del movimiento por el Día Internacional de la Cultura por la Paz, que va en sintonía con lo fomentado por el príncipe Damien Dematra, de Indonesia. El fin es la utilización de la cultura como herramienta para lograr la paz. En todos los países donde Mariana expone aporta su arte como medio de unión universal y su obra ya aparece en Naciones Unidas, pues en el 2020 todavía logró llegar a exponer en Dubái antes de que Guatemala cerrara el país.

Su participación fue clave, ya que ahora Guatemala está incluida en la agenda del príncipe Damien Dematra, considerado el Príncipe por la Paz, y se inauguró el Día Internacional de la Cultura (ICD) en el Palacio Real de Kacirebonan, Cirebon. Allí se juntaron con los reyes y el sultán de los reinos de Nusantara y líderes comunitarios, y Mariana logró unir su esfuerzo al del príncipe.

¿Cómo participar en este movimiento? El príncipe ha logrado que cien países participen, e incluye Guatemala. Se trata de un mecanismo de networking, en el que llenamos un formulario para convertirnos en “miembros”, y reclutamos a cinco amigos donde quiera que estén. Todos reciben certificados junto al título de Oficial de Relaciones Públicas. Con cada recluta se ganan puntos, y con 50 deben hacerse tres pequeños eventos de entre 10 a 30 jóvenes para buscar la paz a través de la música, las artes, la literatura, fotografía, etcétera. Al final, los miembros envían videos de tres minutos en HD con el “grito de paz”, y luego son invitados al Palacio Real de Kacirebonan, Cirebon, el 24 de octubre del 2021. Los premios incluyen hospedajes en Indonesia, cenas con el príncipe y certificados y trofeos.

Siendo Mariana actualmente la embajadora o cara del movimiento del Día Internacional de la Cultura por la Paz, el cual va en sintonía con lo fomentado por el príncipe Damien Dematra, nos invita a participar escribiéndole a marianasiebold@gmail.com para recibir las instrucciones. Me parece maravillosa esta apertura de participación para que niños, jóvenes y adultos fomenten la cultura por la paz, que les durará toda la vida.