Mi travesía del emprendimiento y cómo ChatGPT revolucionó la creación de contenidos

Cuando decidí tirarme al agua en la creación de contenido para niños enfocado en emprendimiento, sabía que enfrentaba un gran desafío. Claro que siempre he contado con mi editora y diseñadora expertas, pero nos limitaba mucho el tiempo que debíamos dedicarle a cada obra para que fuera tan disruptiva como todo lo que hemos hecho.

¡Pero los tiempos son perfectos porque descubrimos y aprendimos a usar herramientas de IA que aceleraron nuestra creatividad y productividad! Con la ayuda de ChatGPT y Midjourney, pude conceptualizar, redactar, ilustrar, maquetar y diseñar mi primer libro para niños en tan solo una semana. Este proceso, que en el pasado me hubiera costado decenas de miles de dólares y meses de trabajo, fue mucho más eficiente gracias al poder de la inteligencia artificial.

Este primer hito era parte de lo que deseaba enseñar en mi módulo “Nuevos Negocios y Tecnología”, en el Master of Business Management (MBM) de Bright Domino; quería mostrar a mis estudiantes cómo en tiempo récord podíamos diseñar y lanzar un negocio con el potencial de facturar USD$100 mil al año. El libro ilustrado sobre emprendimiento fue mi demostración, pues creo firmemente que a través de la práctica aprendemos más que memorizando mil teorías.

Al publicar los libros ilustrados en Amazon, ambos se convirtieron en best sellers. Este éxito no solo fue testimonio del valor y la calidad de mis ideas, sino también de cómo la IA puede ser un aliado poderoso en la creación y difusión de contenidos.

¡Atrévete a soñar en grande y a romper las barreras para aprovechar las oportunidades que la IA nos ofrece! Julio Zelaya

Inspirados por esta experiencia, mis hijos, Juan Ignacio y Natalia, decidieron dar un paso adelante y crear sus propios libros: Capitán Chilorio. Con el apoyo de ChatGPT y siguiendo mi ejemplo plasmaron sus ideas y lanzaron sus libros en Amazon, demostrando que la creatividad y el emprendimiento no tienen límites cuando se cuenta con las herramientas adecuadas.

Empresario: no temas lanzarte de lleno en aprovechar el potencial de la tecnología. La revolución de la IA está aquí, y su poder para impulsar negocios y proyectos creativos es innegable. Me he sumergido con tal enfoque en este proceso que ahora estoy por publicar una guía sobre cómo sacarle el jugo a CHATGPT en múltiples áreas del quehacer empresarial. Esta guía incluye sinnúmero de prompts para que la herramienta genere la información que deseamos, porque la clave está en formular los requerimientos con precisión. No cabe duda de que todo es cuestión de disciplina y curiosidad para aprender. En serio, no pretendo venderte mi libro, sino la idea de que al atrevernos a explorar realmente se hace realidad la optimista premisa de que lo mejor está por venir. ¡Atrévete a soñar en grande y a romper las barreras para aprovechar las oportunidades que la IA nos ofrece!

Leí por ahí que si crees que la IA puede remplazarte es porque no sabes usarla. Sin duda que el mercado laboral experimentará cambios significativos en la próxima década. La buena noticia es que habrá creciente demanda de profesionales capacitados en el desarrollo, implementación y gestión de soluciones IA.

La clave para enfrentar estos cambios radica en la adaptabilidad y el aprendizaje continuo. Asegúrate de prepararte para aprovechar las oportunidades que la IA ofrece y para enfrentar los desafíos que surjan en este panorama en constante evolución.