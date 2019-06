Migración en manos de sistemas represivos

Los ministros de Gobernación, Enrique Degenhart; de Defensa, Luis Miguel Ralda; y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, se pronunciaron este 3 de junio por la anuencia de Guatemala a que militares estadounidenses se desplieguen en la frontera de nuestro país con México. Degenhart expuso que el acuerdo firmado la semana anterior con Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, busca fortalecer la seguridad regional. El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, ha indicado “que agradecería la introducción de tropas estadounidenses en la frontera norte de Guatemala” y se estableció el envío de investigadores para afrontar dicho problema, como así también combatir el narcotráfico, el tráfico de armas de fuego y el lavado de dinero. (Infobae). Guatemala y Estados Unidos firmaron el lunes 27 de mayo un acuerdo de cooperación para combatir el tráfico de drogas y de migrantes (Reuters/Luis Echeverría).

El convenio con Estados Unidos, firmado con el secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, regula “la seguridad exterior que se refiere a la defensa de la independencia y la soberanía de Guatemala”. Jimmy Morales nunca ha estado con los migrantes. En cambio, tiene una posición entreguista con EE. UU. que incluso estaría en disposición de permitir el ingreso de tropas norteamericanas para contener la migración.

Candidatos a presidente no presentan “planes de desarrollo” para solucionar la migración y el narcotráfico. Alfonso Yurrita Cuesta

“El flujo migratorio de los países del Triángulo Norte de Centroamérica hacia los EE. UU. es muy significativo, alcanzando un grupo de tres millones de ciudadanos de esos países que viven, en su mayoría, de manera irregular en los EE. UU. El grupo de migrantes representa el 23% de la población de El Salvador, el 8% de la población de Honduras y el 6% de la población de Guatemala” (BID). En Guatemala los crecimientos nominales de remesas recibidas han sido de US$4 mil 378 millones, según las estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat). “¿Qué tal si estas se hubieran empleado en un plan de desarrollo?”.

Finalmente: “El presidente Donald Trump informó que su gobierno y el de México llegaron a un acuerdo migratorio con el cual quedan desactivados los aranceles que entrarían en vigor el lunes para todos los productos mexicanos. Los detalles del acuerdo serán publicados en breve por el Departamento de Estado”. Mr Trump indicó: “…stop the tide of migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, illegal immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!”.

“México lo que va a hacer es dar prioridad a los 11 municipios de la frontera sur; este despliegue (de la Guardia Nacional) empezará el día lunes”, dijo a la prensa Ebrard, con lo que México cierra su frontera con Guatemala con la guardia nacional, creada a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la seguridad en un país golpeado por la violencia ligada al narcotráfico. Pero siempre tiene en mente que este problema solo se resolverá si se aplica un plan de desarrollo como el de Cepal, que ya había presentado un paquete de inversiones e infraestructura, “alrededor de 10.000 millones de dólares al año durante una década”.

