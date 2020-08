Mitos del networking

Muchas personas no ven en el networking una estrategia seria, o no ven los beneficios de esta. En este artículo hablaremos de algunos mitos alrededor del networking.

El networking es algo que se debe aprender, practicar y profesionalizar; y hay disponible gran cantidad de material en la red. Julio Lemus

Mito 1. El networking es para desocupados: se puede considerar al networking como un ladrón de tiempo, pero nada más alejado de la realidad; al contrario, invertir tiempo en construir relaciones redunda en la creación de un capital social con frutos tangibles en cualquier aspecto de nuestra vida.

Mito 2. En realidad, no conozco a nadie: Ron Sukenik en el libro Maestros del Networking dice: “¿Quién dijo que se necesita conocer a alguien para iniciar el proceso de networking?” Piense en las personas que ya conoce e inicie allí: sus compañeros de trabajo, los círculos sociales en los que participa, sus grupos religiosos, etc. Existen muchas oportunidades para conocer gente y la buena noticia es que ellos están igualmente interesados en conocerlo a usted”.

Mito 3. Solo los profesionales pueden beneficiarse del networking: es falso, ya que es útil tanto para un profesional como para un estudiante universitario o un joven emprendedor.

Mito 4. Ya he probado hacer networking y no me ha funcionado: el networking es algo que se debe aprender, practicar y profesionalizar; hay que saber hacerlo y para esto hay disponible una gran cantidad de material en la red, libros y organizaciones como BNI Guatemala (Business Network International) con una metodología para hacerlo con éxito.

Mito 5. El networking toma demasiado tiempo y energía: Ron Sukenic también nos comenta en su libro que: “si incluye el networking como parte de su estrategia de marketing, no es así. El networking no es un lugar hacia donde va, sino un lugar del que viene”. Si lo hago parte de mi rutina diaria y lo convierto en un estilo de vida, nunca será una carga.

Mito 6: El networking tiene una finalidad mercantilista: aunque esto puede suceder, un buen networker busca siempre el beneficio del otro. La licenciada Claudia Secaida de Customer Experience Group, experta en servicio al cliente, comenta que consideraba al networking como “una forma tradicional de hacer negocios, en donde solo se veía el beneficio propio, no el común ni la reciprocidad,” sin embargo, después de participar en un grupo de networking formal y ser presidenta de un capítulo local de BNI, cambió su percepción sobre el networking y ahora afirma “si piensas primero en el otro, el networking puede ser una actividad que te proporcione resultados exitosos y rentables”.

Mito 7. Me pedirán algo a cambio: uno de los mitos más comunes del networking es pensar en que si pido algo, voy a tener que dar algo a cambio. Sin embargo, en el networking verdadero lo que realmente sucede es lo que Ron Sukenick llama “Ganancias Netas” donde todo lo que se da, vuelve; quizás no inmediatamente ni con el mismo interlocutor, pero por medio de alguien más. William Blake poeta inglés citaba “Siempre dé sin recordar, siempre reciba sin olvidar.” Mito 8: El networking nunca dará resultado: si quiere resultados a corto plazo, está en lo cierto. Sin embargo, el seguimiento es clave, a veces pueden pasar meses, incluso años hasta que se ven los beneficios del networking. Quizás una persona no está en la posición de ayudarlo hoy; pero como la vida da vueltas, con el tiempo esta persona se recordará del interés que usted le mostró y estará dispuesto a apoyarlo.