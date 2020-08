Mobilidad Verde impacta al cambio climático

Me encontraba en mi casa, frente a la ventana de mi estudio mientras la luz de la mañana iluminaba el follaje de un espléndido bosque que constituía mi vista desde adentro. Fue en esos momentos en que recapacité sobre cuán afortunados todavía éramos de contar con bosques, aire puro para respirar, pájaros que nos alegran con sus melodías cada día, girasoles y un sol resplandeciente que nos da calor. Muchas cosas más me vinieron a la mente, pero luego recordé los males que le hemos hecho al planeta. Nos estamos destruyendo con nuestra contribución al cambio climático.

Estando en medio de mis pensamientos me entró una invitación a la presentación del proyecto Mobilidad Verde, promovido por el MEM, junto con la UVG el BID, la Municipalidad de Guatemala y la ACR, y fue coincidentemente una respuesta a mis inquietudes. Gran sorpresa me llevé con la presentación de este extraordinario proyecto que pretende reducir las emisiones de dióxido de carbono de la atmósfera. ¡Cuánta evidencia ha habido sobre el incremento de más de 400 p/millón de dióxido de carbono en la atmósfera! Y a pesar de ello, algunos aún no creen en su autenticidad. Ante esta inconsciencia y estado de negación podríamos llegar a 5 grados más de temperatura, únicamente experimentado siglos atrás por los dinosaurios.

Tanto la Estrategia LEDS como la de REDD+ promueven actividades sostenibles agropecuarias que no generan presión sobre los bosques. Entre ellas la caña de azúcar para la producción de etanol. Mobilidad Verde prioriza el uso de etanol avanzado en la gasolina. Está contemplado hacer pruebas iniciales con 25 a 30 vehículos de varias marcas y modelos. La idea del programa piloto es mezclar 5% de etanol con la gasolina por 5 semanas y 10% de etanol con la gasolina por otras 5 semanas. Lo interesante de las pruebas es que en un año la mezcla de 10% de etanol con gasolina reduciría más de 250 mil toneladas de CO2. Mayormente, si es eficaz la prueba, Guatemala podría reducir hasta 7 millones de CO2 en 30 años.

Las razones para usar etanol en la gasolina sobran. A) Por nuestra salud, pues los aditivos de la gasolina son cancerígenos. B) La captura de CO2 reduciendo las emisiones en el tubo de escape de los vehículos y se disminuyen al menos en un 8.5% los gases de efecto invernadero. C) El etanol avanzado reduce el uso de aditivos a base de petróleo, el que incrementa el octanaje de la gasolina. D) Su contenido de oxígeno mejora la combustión y su velocidad. E) Existe una mayor eficiencia térmica y mejor utilización del combustible. F) Mejora la calidad del aire, al reducir el material particulado en el tubo de escape.

¿Arruina los motores? Negativo. ¿Afecta la seguridad alimentaria? Para nada, pues no se trata de maíz, sino de melaza, producto derivado de la caña. Todo empezó a través de Eco Power, por lo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le entró con fuerza a Mobilidad Verde. Su Representante, el Sr. Carlos Melo, creyó en el proyecto porque impacta el cambio climático, y al ver que había sinergia entre varias instituciones se convenció. “Si tienes alternativas, debes usarlas”, manifestó Melo. “Hoy contamos con un ministro de Energía y Minas muy comprometido y estamos listos con el programa piloto.

Ya hay más de 40 países que están implementando el etanol y la participación de la UVG será clave para procesar los datos y dictar los resultados. Con los bonos de carbono también se monetiza la reducción del CO2 a nivel nacional. Siendo Guatemala signataria de tratados, acuerdos y protocolos internacionales y nacionales para mitigar el cambio climático, incluyendo el Acuerdo de París, esta es la oportunidad que tenemos para cumplir.