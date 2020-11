Movimiento naranja frente a la violencia contra la mujer

Cada 25 de noviembre, Canadá se une a la campaña Pinta El Mundo de Naranja, iniciativa internacional para poner fin a la violencia en contra de la mujer. Este día da inicio a los #16DíasDeActivismo, que concluyen el 10 de diciembre, día del Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Invito a reflexionar sobre cómo contribuir a un cambio que nos ayude a construir un mundo en el que ninguna mujer sienta temor de ser atacada. Rita Rudaitis-Renaud

¿Por qué es importante reflexionar durante este tiempo y buscar la forma de contribuir al tema? Porque vivimos en un mundo en el que la violencia de género se ha normalizado, a tal punto que en muchos casos no nos damos cuenta, así ocurra en frente nuestro. Muchas veces incluso pensamos que es un asunto que no nos atañe, que no nos afecta.

Pero la verdad es que la violencia en contra de las mujeres toma diferentes formas. Además de ataques físicos, que pueden llegar hasta violaciones y muertes, y de actividades criminales como el tráfico de personas y la pornografía infantil, existen comportamientos que “normalizan” la violencia de género, que están profundamente enraizados en nuestras sociedades. Estos comportamientos incluyen comentarios o bromas sexistas, observaciones que desmeritan el papel de la mujer, publicidad que trata a la mujer como objeto, contactos físicos no consensuales, por mencionar algunos.

Estos comportamientos representan obstáculos que impiden a la mitad de la población alcanzar su pleno potencial. Pensémoslo, si una de cada tres mujeres es víctima de violencia, ¿cómo podemos alcanzar prosperidad? ¿cómo podemos construir comunidades pacíficas e inclusivas? ¿cómo podemos dar ejemplo a las nuevas generaciones?

Este es un problema que traspasa las fronteras. En Canadá, al igual que en Guatemala, seguimos buscando la forma de poner fin a este flagelo. El confinamiento y el aislamiento por covid-19 han agudizado el problema, haciendo que las mujeres y niñas sean aún más vulnerables al abuso y tengan menos opciones de denunciar a sus agresores.

Las estadísticas indican que cada cinco minutos muere una niña en algún lugar del mundo, víctima de violencia; 71% de las víctimas de trata son mujeres; millones de niñas sufren abusos, la mayoría cometidos por alguien cercano en casa o en la escuela. Sin embargo, pocos casos llegan a tener sentencia condenatoria. Y lo que es peor, muchas veces seguimos cuestionando el comportamiento y los hábitos de las mujeres víctimas de violencia, restando credibilidad a sus testimonios y contribuyendo a un ambiente permisivo a través de nuestros comentarios y actitudes.

Como mujer y como Embajadora de Canadá en Guatemala, este es un tema prioritario para mí. Es un orgullo que Canadá continúe demostrando liderazgo en el tema de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Por ejemplo, hoy en día 44% de las misiones diplomáticas canadienses son dirigidas por mujeres, cuando hace apenas unos años la cifra no llegaba ni al 30%. Quizás nuestra experiencia como país sea diferente a la de Guatemala, pero vamos por el mismo camino, podemos aprender los unos de los otros y siempre estaremos dispuestos a compartir lo aprendido y a apoyar esfuerzos en esta materia.

Es así como Canadá cuenta con una Política Feminista de Asistencia Internacional, gracias a la cual, a lo largo del próximo año, al menos el 95% de la cooperación para el desarrollo beneficiará iniciativas para avanzar en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en Guatemala, al igual que en otros países. Esto refleja el compromiso de nuestro Primer Ministro de invertir un promedio de $1.4 mil millones anuales en programas de apoyo a la salud de la mujer en todo el mundo.

Nuestra programación en Guatemala refleja este compromiso. Aproximadamente $5 millones de ayuda bilateral anual va dirigida a las mujeres y niñas, a través de empoderamiento económico y acceso a salud y justicia.

Hoy invito a todos y todas a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a un cambio que a la larga nos ayude a construir un mundo en el que ninguna mujer sienta temor de ser atacada y en el que todas las personas tengan iguales oportunidades para alcanzar un mejor futuro.

Durante estos 16 días, les invito a seguir la campaña #16DíasDeActivismo en redes sociales y así contribuir.