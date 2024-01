Natpe reúne a televisoras y productores para definir series

El nuevo año nos trae emocionantes oportunidades en el ecosistema de los medios de comunicación y esto es precisamente lo que la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión (Natpe) logra año tras año al reunir a televisoras y productores a nivel mundial. Este año, el evento se celebró en Miami, Florida, del 16 al 18 de enero, donde me he encontrado con estaciones de televisión, plataformas digitales, productores y cineastas que buscan colocar sus series, programas o documentales en las grandes plataformas de televisión de todas partes del mundo. Fue emocionante estar en la Convención de Natpe, que es donde se define lo que estaremos viendo en nuestras pantallas chicas a nivel global y fue donde entrevisté a personalidades.

Insto a productores nacionales a que nos unamos para producir algo fenomenal para que Guatemala enamore al mundo. Vida Amor de Paz

Tanto Liz Levenson, copresidente de Cactus Tree Entertainment USA, como Sophie Ferron, presidente de GRB Media Ranch USA, empresa socia consultora, me indicaron que ellas se apasionan por formatos que muestren ángulos diferentes y novedosos pero que resuenen con los compradores de forma financiera. La tendencia televisiva va por el género de crimen real (real crime), cinematográfico de no-ficción, espontáneo y menos formal. Liz optará por miniseries y documentales de tan solo cuatro capítulos. Ella personalmente siente el gusto por comprar shows de ciencia e ingeniería espacial, pero no los encuentra con facilidad.

Por su lado, Sophie Ferron busca adquisiciones frescas, y encontrar socios para crear su catálogo mundial, pero, a diferencia de Liz, busca tanto comprar como vender series con alto volumen, en especial las de no-ficción (unscripted), con episodios de más de 20 capítulos en cada temporada. También busca series culinarias pero junto a viajes y shows de compra-venta de productos. Sin embargo, al igual que Liz, asegura que lo que más está jalando son las series sobre true crime, es decir crímenes reales, porque es lo que la teleaudiencia busca.

Sophie recalca que mientras menos estructurados estén los shows y menos formateados, más oportunidades tienen de ser adquiridos, pero no deben perder calidad. Netflix y los streamers han traído cambios drásticos, menciona Sophie, porque ahora las audiencias están abiertas a ver producciones internacionales de países diversos. Gracias a ellos, ahora los compradores están dispuestos a compartir derechos y regalías y no poner todo en sus bolsillos, lo que ayuda a los creadores de contenido y distribuidores como ellos, incluso útil para abordar a Netflix y realizar negociaciones en diversos territorios. Termina diciendo que a los televidentes les encanta ver diferentes culturas y temas indígenas, pero la clave está en la narrativa, al igual que series de medio ambiente, que si no hay narrativa entretenida, nadie las ve.

En cada Natpe siempre se aprende algo, como, por ejemplo, cómo monetizar los canales rápidos (fast channels) de los que les escribiré en mi próximo artículo, con la entrevista a otras destacadas personalidades como Daniel Lavignasse, productor y director de Max Video Studio de Canadá; Guillermo Sierra, director de televisión hispana y medios digitales de HITN USA; y Nick Janicki, director de medios de Gan Jing World, cuya Plataforma en línea de contenido mundial sin violencia, erotismo, drogas o crímenes estará dedicada a las familias y llegará en 10 idiomas.

Natpe nos está educando, y Guatemala tiene mucho que ofrecer, ya que las nuevas plataformas pueden darle la oportunidad de hacerlo a nivel mundial. Insto a productores nacionales a que nos unamos para producir algo fenomenal para que Guatemala enamore al mundo. Escríbanme.