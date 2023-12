Navidad a lo largo de la vida

Hoy, mientras disfrutaba de un delicioso ponche, al lado de mi arbolito navideño, mi mente empezó a divagar entre las luces y los adornos. Sin sentirlo me transporte al pasado, a través de una lluvia de nostálgicos recuerdos, a través de la época más linda del año. La magia de la Navidad, nos lleva a través de un túnel del tiempo, a las diferentes etapas y momentos de nuestra vida. En mi caso, recuerdo como que hubiese sido ayer, a mi mamá cocinando un delicioso pavo cuyo aroma inundaba la casa, ese sabor imposible de replicar y que tanto añoro. Siempre me gustaba picar un poco por aquí y por allá mis favoritos: uvas, chocolates rellenos con guindas y angelitos, que hace 50 años solo se conseguían en el Comisariato del Ejército.

Recuerdo la ansiedad de llegar al 24 a media noche para abrir mis regalos, colocados al pie del árbol navideño. Usualmente pedía un Lego gigante, y “Santa Claus”, o sea mi papá, me lo traía. Todo este ambiente sazonado con cuetes, tamales y estrellitas. De una manera muy vaga sabía que el “niño” Dios había nacido a las 12 de la noche, y a eso se debía la celebración, regalos y abrazos. Al ir creciendo, la emoción de abrir regalos fue sustituida por otras ilusiones, como “las posaditas”, en donde el baile y cortejo eran el menú principal. Siendo ya adolescente pensaba en Jesús más profundamente, aunque no entendía del todo ese misterio de su venida como hombre siendo Dios.

Ahora que han pasado los años y ha transcurrido la mayor parte de mi existencia, mi perspectiva de la vida ha cambiado, pienso y medito en todos esos lindos recuerdos y sentimientos, que esas maravillosas personas de mi familia, que ya no están a mi lado, pero que formaron parte fundamental de mi vida, y me enseñaron a descubrir el verdadero sentido de la Navidad.

Que Jesús haya elegido el camino de hacerse hombre para entrar en la historia revela la naturaleza del amor del Padre por nosotros. Brenda Sanchinelli

Hoy que llega Nochebuena me queda completamente claro el papel de Jesús en esta celebración, es el centro de ella, y no solo hoy, sino cada día de mi vida, es mi razón de ser y existir. El misterio ya fue revelado, y comprendido finalmente por mí. Aunque no se sabe con certeza la fecha exacta del nacimiento de Cristo, lo importante es reconocer con agradecimiento que tuvo la humildad de venir a este mundo, siendo Dios, y que lo hizo por el inmenso amor que le tenía a la humanidad. Por ello el motivo de esta celebración es el infinito amor de Dios para el hombre. Gracias a ello la humanidad tiene la oportunidad de obtener su salvación eterna y el perdón de sus pecados.

Sin embargo, con tristeza observamos cómo el mundo ha hecho de esta “conmemoración” una fiesta casi en su totalidad pagana, con un agresivo énfasis comercial y material. Y la mayoría, más que recordar y celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se centra en el consumo desmedido de comida y alcohol. Esta fiesta se ha desfigurado a tal punto que la mayoría de personas que celebran la Navidad a nivel mundial desconocen en su totalidad la esencia de lo que están festejando.

No olvidemos que en Navidad es Dios quien se hace hombre, el Todopoderoso quien se hace niño, el Altísimo quien se humilla e incluso se convierte en un recién nacido necesitado de cuidados de los propios hombres. Hoy, más que nunca, entiendo el verdadero sentido de la Navidad, el amor de Dios para la humanidad y el amor que nosotros debemos brindar a nuestros semejantes. Porque, como dijo Cristo: En esto se resume toda la ley, la verdad y los profetas. Reflexionemos en estos días, mostrando un verdadero espíritu de amor, para servir a los demás con alegría y entusiasmo, enseñando a nuestros hijos que lo más importante no son las cosas materiales, sino regalar amor y paz a los demás. ¡Feliz Navidad, queridos lectores!