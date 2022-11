Necedad “exponencial” del Congreso con iniciativas nefastas

¿Cuántas veces necesitan oponerse los diferentes sectores de Guatemala a las nefastas iniciativas de ley que están intentando pasar ciertos legisladores en el Congreso? Me refiero a las iniciativas 6054, 6055, 6021 que pretenden cooptar el patrimonio natural, dañando de paso a nuestro noble pueblo de Guatemala e hiriendo a nuestro entorno natural, que representa salud y bienestar para todos. En pocas palabras, es el mayor disparate que hemos podido ver de parte de los testarudos legisladores que las promueven, disponiendo leyes a diestra y siniestra que únicamente les convienen a ellos.

¿Acaso no les basta con saber que harán un terrible mal a nuestro noble pueblo de Guatemala con su necedad de pasar estas leyes? Vida Amor de Paz

Si leemos el reciente comunicado del Consejo Superior Universitario de la Usac, comprobamos que su rechazo es no solo a la iniciativa 6054, sino también a la 6055 y 6021, pues no hay estudios que sustenten a ninguna de ellas. Usac asegura que carecen de la técnica legislativa mínima requerida, vulneran los principios constitucionales, omiten la observancia obligatoria de tratados y convenios internacionales en materia ambiental, contienen disposiciones contrarias a los intereses del Estado, amenazan con debilitar el marco legal, la institucionalidad pública ambiental y son excluyentes, pues no fueron socializadas. Y lo principal es que carecen de consensos de los sectores afectados para su respaldo.

Se trata de iniciativas que en vez de ayudar a fortalecer la institucionalidad buscan todo lo contrario: debilitar a las instituciones. ¿Dónde está el coeficiente intelectual de quienes buscan pasar estas leyes que van en contra de toda racionalidad? ¿Será que no comprenden que dichas iniciativas destruyen el marco de ley y debilitan la Constitución?

Lo ilógico es que Guatemala está asistiendo al Congreso Marco de Cambio Climático en Egipto, durante este mes de noviembre, y nuestro ministro de Ambiente y Recursos Naturales de seguro irá con la mano extendida para pedir financiamientos, ya que somos uno de los países más vulnerables al cambio climático del planeta. ¿Con qué cara podrá hacerlo cuando nuestro país no está respetando el marco legal y le valen los tratados internacionales que ha firmado? Vamos por partes:

La 6054 en vez de buscar la de-centralización de instituciones de competencia ambiental (el Conap, las autoridades de los lagos y el Ocret), hacen todo al revés, intentando centralizarlas todas en el MARN, otorgándole todo el poder y discrecionalidad, cuando no cuenta con la experiencia.

Resumiendo la 6055, que tiene que ver con la exoneración de multas por delitos ambientales, ¿ya se imaginan la magnitud de fechorías ambientales que veremos incrementadas con total impunidad? Por si fuese poco, con la 6021 tendrían la potestad de prorrogar un contrato petrolero omitiendo que se ubica dentro de un parque nacional legalmente declarado que es zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Maya y podrían fundamentarla sobre la prórroga ilegalmente aprobada en el 2010. La 6021, que lejos de plantear soluciones, puede generar más problemas ambientales, sociales y económicos, pues con ella dejaríamos de respetar la Carga Magna. Eso sin contar la emisión de permisos y licencias de extracción irracional y destrucción de la naturaleza dentro y fuera de las áreas protegidas y hasta los vestigios mayas quedarían a la merced de quienes las gobiernen. ¿Seguimos con más razones?

Por ende, diputados, por favor, opónganse y no dejen pasar ni la 6054, ni la 6055, ni la 6021, ya que se incrementará el clientelismo y la corrupción y nos vendremos a pique. Ni falta decir que si firman a favor, tarde o temprano serán juzgados.