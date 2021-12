Networking durante fin de año

Este mes decidí cambiar la dinámica de mis columnas porque, aunque trata sobre networking, lo relacionaré con estas fiestas y el nuevo año que se avecina. Quise hacerlo así porque esta es una época muy importante para planificar las metas y los objetivos que nos queremos proponer para el nuevo ciclo. Debemos contemplar que para eso sigue siendo clave la planificación de nuestra estrategia de contactos. En networking, antes de iniciar una planeación, usted necesita: (1) identificar las relaciones que desea buscar y cultivar; (2) salirse del círculo familiar, de amistades y de colegas profesionales para lograr construir una red amplia de contactos; (3) usar un sistema para agregar valor a esos contactos con regularidad; y (4) convertirse en el conector entre conectores, es decir, transformarse en la persona que puede ayudar a los demás a conseguir un recurso que no conocerían ni lo lograrían obtener si no fuera por usted. Además de esto, hay algo más que quiero compartirle, es lo que considero como uno de los aspectos más importantes del networking: dar algo de usted.

Sí, es posible que en esta navidad usted no pueda dar un obsequio a todos sus conocidos y amigos, pero quizás puede dar algo más. 1. Hay personas que no tuvieron un buen año y están tan inmersas en sus problemas que se bloquean y no logran visualizar las posibles soluciones, tal vez unas palabras de aliento pueden ser lo que realmente necesitan escuchar para seguir adelante y no desfallecer. Quizás usted pueda recomendarle un libro, un coach, un profesional para que lo apoye o simplemente escucharlo. 2. Durante la pandemia, muchas personas se han quedado sin trabajo, entonces debemos recordar que el networking consiste en dar antes que recibir, por lo tanto, usted puede comprometerse a compartir con su red, la hoja de vida de ese amigo, pariente o conocido que no ha podido conseguir empleo. Piense que su red es diferente a la de él, sus contactos son otros, por lo tanto, esto amplía las posibilidades. Además, hay que recordar que muchos empresarios preferimos contratar personas que nos han sido recomendadas. 3. Muchas personas están teniendo problemas económicos, entonces procure compartir algo de sus recursos con ellas, pueden ser bienes, dinero, comida u otros. En nuestro país hay muchas obras de caridad, iglesias, hogares de ancianos y orfanatos que tienen grandes necesidades y cualquier aporte suma a su causa. También, puede ser que algún pariente o vecino necesite de apoyo en esta época. 4. En estos últimos dos años, mucha gente que perdió su trabajo se lanzó a emprender, otros que ya tenían algún emprendimiento, lo perdieron todo, pero están reinventando y reiniciando sus proyectos. Entonces, usted puede usar su red de contactos para ayudarlos. Cuando navegue en las redes, busque sus páginas, deles like, compártalas, deje un comentario, visite su negocio, consuma ahí, tómese una foto, haga un video, promuévalo en sus redes, cuénteles a sus amigos y comparta sus datos en los grupos de WhatsApp. Solo le tomará pocos minutos y podrá ayudar a promocionar esos proyectos. 5. Done su tiempo enseñando lo que usted sabe, hoy más que nunca es momento de salir adelante juntos, podemos ayudar enseñando finanzas, marketing, ventas, marketing digital, etc. La tecnología nos permite hacer eventos desde nuestra casa, solo necesitamos de un teléfono o computadora, internet y el deseo de ayudar a otros. Por último, una de las grandezas de tener una red de contactos es poder usarla para el beneficio de otros, así que desempolve esa agenda y manos a la obra. Use su networking en estas fiestas para alegrar y ayudar a alguien que lo necesite y dé infinitas gracias a Dios por todas bendiciones que recibió este año. Feliz Navidad y les deseo un próspero año 2022, lleno de mucho networking.