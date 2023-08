Networking efectivo para mujeres

Tuve la oportunidad de dar un taller de networking en la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), dirigido a más de 40 ejecutivos de las distintas empresas asociadas a la Comisión de Servicios Integrados para la Exportación (SIEX), y me gustó mucho ver tanta participación femenina. En el competitivo mundo empresarial al que nos enfrentamos en la actualidad, el networking se ha convertido en una herramienta invaluable para forjar conexiones, asegurar oportunidades y lograr el crecimiento profesional. Sin embargo, las mujeres a menudo enfrentan desafíos únicos al navegar por el complejo panorama del networking. En un artículo de la revista Harvard Business Review se indica “que una razón por la que más mujeres ejecutivas no avanzan a puestos de alta dirección es su falta de acceso a redes informales organizativas e industriales. Algunas personas culpan al sesgo inconsciente: los hombres de alto rango se conectan más fácilmente con otros hombres. Otros citan obligaciones profesionales y personales, desde el cuidado de la oficina hasta la crianza de los hijos, que recaen desproporcionadamente en las mujeres y les deja menos tiempo para desarrollar relaciones profesionales”. Sin embargo, algunas mujeres líderes establecen redes sólidas y, como resultado de ello, ganan mayor influencia y puestos más altos. ¿Qué están haciendo de manera diferente? Para iniciar, al dar forma a sus redes profesionales, las mujeres fueron: eficientes (establecieron prioridades), ágiles y traspasaron límites (salieron de su zona de confort).

Adicionalmente, estuve investigando cuáles son algunas de las ventajas y cualidades que tienen las mujeres para hacer networking y pude encontrar las siguientes: 1) Comunicación y empatía: las mujeres a menudo destacan por su habilidad para establecer conexiones genuinas y profundas. 2) Enfoque en la colaboración: la inclinación natural de las mujeres hacia la colaboración crea conexiones duraderas basadas en el apoyo mutuo y el intercambio de ideas. 3) Perspectivas diversas: las mujeres aportan perspectivas únicas y valiosas en las interacciones profesionales. 4) Empatía: la capacidad de entender las necesidades y desafíos de otros es fundamental para establecer conexiones auténticas y significativas. 5) Comunicación efectiva: la habilidad para comunicarse de manera clara y persuasiva permite a las mujeres expresar sus ideas y establecer conexiones sólidas. 6) Mentalidad de colaboración: el deseo de apoyar a otros y construir relaciones basadas en la confianza impulsa el éxito en el networking.

Ahora, con base en mi experiencia, les compartiré algunos consejos que podrían ser muy útiles para hacer un networking efectivo: 1) Defina sus objetivos: establezca sus objetivos de manera clara. 2) Sea auténtica: muestre su personalidad genuina. La autenticidad crea conexiones más profundas y duraderas que buscar impresionar a los demás. 3) Escuche activamente: escuchar es tan importante como hablar. 4) Busque conexiones significativas: no se trata solo de cantidad, sino de calidad. 5) No tenga miedo de iniciar conversaciones: la mayoría de las personas están abiertas a interactuar, así que no dude en acercarse y comenzar una conversación. 6) Participe en grupos de profesionales: únase a organizaciones y grupos relevantes en su industria, recuerde que existen grupos de networking como BNI (Business Network International). 7) Ofrezca valor: busque formas de ayudar a los demás antes de pedir algo. 8) Asista a eventos variados: no se limite a un solo tipo de evento. 9) Aproveche sus fortalezas femeninas: las cualidades innatas de cada dama, como la empatía, la colaboración y la habilidad para construir relaciones pueden llegar a ser ventajas muy poderosas para hacer networking.