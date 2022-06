En mis últimas columnas he escrito sobre estrategias para convertirse en un networker, y en esta oportunidad deseaba escribir sobre cómo el networking puede servir para hacer negocios. Para ello le compartiré sobre un emprendimiento en el cual estoy involucrado. Surgió a inicios del mes de mayo, cuando abrimos el restaurante Roadhouse, ubicado en el kilómetro 20 de la carretera a El Salvador. Nació y se desarrolló gracias a la puesta en práctica del networking. Primer ejemplo: Salga de su zona de confort y participe en diferentes grupos, asociaciones y haga networking en todos. A finales de los años 90 participé en un retiro del grupo católico emproistas (EPJ), allí tuve la oportunidad de conocer a Óscar Anaya, con quien mantuvimos una amistad desde entonces.. Él estudió y se graduó de chef, a mí me gustaba mucho ir a sus restaurantes de manera continua porque disfrutaba mucho de su comida. Llevé a clientes, amigos y familiares. Segundo ejemplo: aquí se aplica un principio del networking: “ganar dando”, ya que yo era asiduo consumidor y promotor de su cocina.

En el 2018, cuando inició la franquicia de BNI (Business network international) en Guatemala, lo invité a que fuera miembro, y él no dudó en formar parte del primer capítulo, por la confianza que sentía hacia mí. En BNI nos reunimos una vez por semana para hacer networking, utilizamos el modelo VCP: generar Visibilidad y ganar Credibilidad antes de tratar de obtener Rentabilidad (profitability); por lo tanto, todos los martes de estos últimos tres años he aprendido más del trabajo de este gran chef y su excelente cocina. Él, a su vez, ya conocía mi trabajo en marketing. Esto en networking se llama “construir relaciones. “He aquí un tercer ejemplo de networking para hacer negocios. Este año surgió la oportunidad de contar con un lugar que tenía las características idóneas para abrir un restaurante y el primer nombre que vino a mi cabeza fue el del chef Anaya. Lo invité a conocer el lugar para que, tomando como base su experiencia, evaluara el potencial que tenía. A su vez, Óscar invitó a un tercer socio, el ingeniero Carlos Corzo Melgar, quien, con su experiencia en construcción, ha aportado mucho al proyecto. La construcción del restaurante ha sido una gran aventura, pero no tuvimos que usar un buscador para encontrar proveedores, ya que teníamos a todos los que necesitábamos a través de la red de networking de los tres socios, Había contactos en la industria de bebidas, bancos, construcción, mantenimiento, alimentos, videos, fotografía, fumigación, música, uniformes, rotulación y otros. Aquí es donde entra un cuarto ejemplo de networking, tener una base de datos ordenada y actualizada para cuando sea necesario buscar contactos como los de esta lista.

Otro factor importante ha sido la marca personal y, en este caso, el chef Óscar Anaya la ha construido y desarrollado con la calidad de su cocina. Además, es un importante generador de contenido en sus redes sociales y los medios tradicionales, pues también es parte del equipo de chefs del programa Viva la mañana, de Guatevisión. Él es un referente en medios escritos y muy reconocido entre su gremio. Todo esto le ha permitido tener seguidores que disfrutan sus platillos. Esto se convierte en un activo importante para el negocio. Por lo tanto, estimado lector, tome idea de la importancia que tiene construir su marca personal porque trae beneficios tangibles. En los negocios, la fase inicial es la parte más difícil porque nadie conoce el lugar, el producto, y hay que invertir fuertemente en publicidad para que las personas visiten el establecimiento. Sin embargo, esto se vuelve más fácil cuando se cuenta con una red de contactos y un networking sólido, y los tres socios lo tenemos.

Hemos invitado a nuestras amistades y contactos, hemos posteado en nuestras redes y todo ha hecho posible que el balance del primer sea positivo. Emprender es un reto duro, pero el networking es en una herramienta poderosa que lo facilita. Concluyo con esta frase que dije en la clase de cierre a mis alumnos universitarios: el mejor momento para construir una red de networking es hoy que están sentados en esta aula porque la suerte no existe, el éxito es estar preparado para cuando las oportunidades aparecen.