Cuando recibes una invitación a una reunión para un coctel, o bien a un evento de networking, ¿te sientes abrumado por toda la gente que no conoces? ¿te vas a una esquina a chatear o revisar correos ya leídos anteriormente? ¿te sientes nervioso y te estresa el tener que entablar una conversación? ¿no te sientes cómodo al hablar con extraños? Si has contestado positivamente es porque seguramente seas una persona introvertida, pero eso no significa que no puedas ser un networker exitoso.

Los introvertidos deben desarrollar suficiente coraje y confianza para salir de su zona de confort y conectarse con personas desconocidas. Julio Lemus

Uno de los primeros obstáculos es la asociación negativa que muchos tienen sobre el networking. Una persona introvertida lo puede considerar una actividad de mucho estrés, miedo, incomodidad y cansancio. Lisa Hunter, en su blog Networking para Introvertidos, redefine el término networking como “alcanzar a alguien para hacer relaciones o intercambiar información, y luego mantener esa conexión activa a través de una comunicación regular”. Basado en esta definición, sin saberlo has hecho networking toda tu vida: cuando hablas con tu vecino, familiares, colegas, en el gimnasio, etc. Cuando haces un contacto con el cual puedes construir una relación de beneficio mutuo, estás haciendo networking.

Judy Robinett en su libro Networking Estratégico indica que los introvertidos deben desarrollar suficiente coraje y confianza para salir de su zona de confort y conectarse con personas desconocidas. “No hables con extraños”. ¿A cuántos de nosotros se nos grabó esto en el cerebro cuando éramos niños? Y aunque es un consejo válido a los 5 años, la reticencia a abordar a las personas desconocidas puede impedir que encuentres algunas de tus relaciones más importantes; sin embargo, recuerda que todo contacto importante fue alguna vez un desconocido. Desconocidos equivalen a oportunidades, indica la autora. Consideremos los siguientes puntos como estrategias para que un introvertido pueda hacer un networking exitoso: 1. Anímate a hacer networking y no lo consideres como una interacción falsa, se trata de conectar de una manera significativa y ten por seguro que si eres auténtico, tu interlocutor lo notará. 2. Estar preparado: usa tu gran capacidad de concentración, observación, escucha profunda y elabora preguntas bien formuladas sobre temas que domines. 3. Sé tú mismo: actúa con naturalidad y no hagas comentarios sobre que eres introvertido y cómo te sientes en los eventos. 4. Menos es más: muchos introvertidos no hablan hasta que examinan a fondo sus pensamientos y seleccionan cuidadosamente lo que van a decir a su interlocutor, aprovecha este rasgo de tu personalidad. 5. Guarda tu teléfono celular, porque se vuelve el refugio para no interactuar. 6. Llega temprano: si te presentas al evento antes de su inicio evitas integrarte en grupos que ya están interactuando. 7. Lenguaje corporal: mantén tu

sonrisa y una posición abierta al diálogo; no cruces los brazos. 8. Establece una meta: algo concreto como conocer a dos personas nuevas en cada evento, cuando te pones retos y los logras, rápidamente construirás la confianza para hacer networking. 9. Planea ir con alguien conocido: ayuda en las primeras ocasiones, para darte confianza. 10. Haz seguimiento a las personas que conociste, enviándoles un correo o a través de redes sociales.