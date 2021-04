Networking para niños

En ocasiones me pregunto ¿Por qué no existe una materia en los colegios sobre emprendimiento, negociación o networking?, conocimientos tan necesarios en la vida actual. Como adultos, la mayoría de nosotros entendemos el valor del networking, pero ¿lo estamos enseñando a nuestros hijos? No es natural que los niños piensen en el futuro, y mucho menos en el futuro lejano, pero ayudarlos a comprender qué es una red de contactos, cómo funciona y cómo construirla día a día puede ser una de las lecciones más valiosas que lleguen a aprender. Establecer unas buenas y sólidas relaciones a lo largo de la vida personal y profesional puede ser determinante para un futuro exitoso, y por ello considero importante que los niños empiecen a desarrollar desde temprana edad el hábito de networking. Por supuesto, las redes y el networking siempre han existido, las personas que conocemos durante nuestra niñez pueden llegar a ser futuros colegas, socios y clientes. La pregunta es ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos inicien la tarea de construir relaciones duraderas? A continuación, enumero algunas sugerencias.

1. El ejemplo: como tantas cosas en la vida, los niños van a imitar las acciones de sus padres; por lo tanto, un primer paso es que nos vean cultivar relaciones significativas.

2. La personalidad: si el niño es extrovertido y socialmente activo, hay que enseñarle a escoger adecuadamente las amistades y deberá hacer un especial hincapié en educarlo en la prudencia. Si es tímido, Marta Vázquez-Reina nos da unos consejos para motivar las relaciones: “a. quedar para comer o salir con otras familias con niños de su edad; b. invitar a algún amigo a comer o a dormir en casa; c. apuntarle a un deporte en equipo o salir con frecuencia al parque. Estas son algunas de las oportunidades que los padres pueden ofrecer a sus hijos tímidos para que practiquen sus habilidades sociales. Es importante acompañarlos al principio, para proporcionarles la seguridad que necesitan, y poco a poco dejar que se adapten con naturalidad a las nuevas situaciones”.

3. El colegio: esta decisión tan importante debe ser analizada y no ser tomada a la ligera, porque su hijo pasará allí unos 15 años, y muchos de sus compañeros de aula se convertirán en amigos de toda la vida y tendrán una fuerte influencia en él.

4. Actividades extracurriculares: procure que el niño tenga otras amistades fuera del colegio, anímelo a participar en deportes, grupos de boyscout, clases de baile, teatro, etc., ya que lo ayudará, no solo a crear otros vínculos, sino también le enseñará valores como disciplina, responsabilidad y buena convivencia.

5. Ganar dando: es imperativo que el niño aprenda que a medida que ayuda a sus amigos se ayuda a sí mismo, y también debe aprender a desarrollar la empatía. 6. Nuevas amistades: como padres, debemos cultivar nuevas amistades relacionadas con nuestros hijos, pueden ser otros papás del colegio, del equipo de futbol, del vecindario, etc., para ayudar a nuestros hijos a ampliar su círculo de amistades.

Si está buscando algo nuevo de qué hablar con sus hijos durante la cena, intente hablar sobre la creación de redes. Pregúnteles qué saben y comparta con ellos su conocimiento y experiencia. Es posible que se sorprenda de lo interesante que resulta este tema para ellos.