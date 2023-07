Networking y el poder de las palabras

Mohammed Qahtani es un ingeniero de Arabia Saudita que ganó el Campeonato Mundial de Oratoria Toastmasters en 2015. Él siempre decía algo muy interesante: “Las palabras, cuando se dicen y se articulan de la manera correcta, pueden cambiar la opinión y las creencias de alguien”. Pero Qahtani también decía algo que me impactó: “Usted tiene el poder de traer a alguien de los barrios bajos de la vida y convertirlo en una persona exitosa o destruir su felicidad haciendo uso solo de palabras”. Como podemos ver, las palabras son actores silenciosos con un poder inmenso, capaces de crear y destruir; persuadir y disuadir; o revelar y ocultar.

Un estudio publicado en el Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, en 2014, encontró que las palabras hirientes pueden llegar a tener un impacto comparable con el del abuso físico. Así es, las palabras tienen poder, tanto para el bien como para el mal.

Es fácil subestimar el valor de las palabras; sin embargo, cuando se trata de establecer y fortalecer relaciones, las palabras adquieren un significado especial y se convierten en una herramienta poderosa. Cuando se usan de manera consciente y positiva, las palabras pueden sentar las bases para conexiones profundas y duraderas.

En networking, la comunicación es clave, ya que las palabras son una herramienta humana extraordinaria y poseen un poder creativo impresionante, si las sabemos usar adecuadamente.

A continuación, le comparto algunas ideas sobre cómo usar correctamente las palabras en una conversación en la cual se desea llegar a construir una relación. 1) Las palabras son puentes que nos permiten cruzar la brecha entre nosotros y los demás. Un “entiendo lo que sientes” puede hacer sentir a alguien que no está solo en sus experiencias y que se le aprecia. 2) Las palabras pueden actuar como espejos, pues reflejan a la otra persona de tal forma que se sienta vista y valorada. Un “me gusta cómo piensas” o “admiro tu perspectiva” puede reafirmar a la persona y a su identidad, así como fortalecer su confianza en la relación. 3) Las palabras pueden llegar a ser como una luz porque tienen la capacidad de iluminar el camino para los demás, proporcionando guía y claridad. Un “te entiendo” puede aliviar la confusión. 5) Las palabras tienen el poder de crear armonía y alinear las emociones y las intenciones entre las personas. Un “me siento igual” puede crear un sentido de unidad y entendimiento mutuo.

Ahora, por otro lado, debemos evitar las palabras negativas que no aporten algo constructivo a la conversación. 1) Las frases como “eso no va a funcionar” o “eso es una mala idea” pueden apagar a la otra persona. 2) Usar un lenguaje de alto nivel: si la otra persona no está familiarizada con ciertos términos, puede sentirse confundido o excluido. 3) Interrupciones: no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice.

Evite interrumpir a la otra persona cuando esté hablando. 4) Palabras y frases despectivas: cualquier término que menosprecie, insulte o que implique un juicio de valor negativo hacia la otra persona, debe evitarse. 5) Sarcasmo inadecuado: aunque el sarcasmo puede ser divertido entre amigos cercanos, puede ser malinterpretado, ofensivo o insultante para otras personas, especialmente en las etapas iniciales de una relación. 6) Mentiras o exageraciones: no solo pueden dañar tu credibilidad, sino que también pueden causar una ruptura en la confianza, especialmente cuando es descubierta posteriormente. 8) Yo, yo, yo: hablar demasiado de uno mismo y no mostrar interés en la otra persona vuelve la conversación unilateral y puede llegar a apagar a la otra persona.