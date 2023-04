Networking y la inteligencia artificial

Este 2023 ha sido un año que inició sacudiendo al mundo con ChatGPT y todas las herramientas de inteligencia artificial que han salido al mercado. Hay incertidumbre y posiblemente algo de temor, algunas personas lo ven bien y otros no. Mucha gente pregunta si su trabajo y profesión estarán comprometidas en el futuro o desaparecerán. Estuve en una charla del Incae, con el profesor Juan C. Barahona (Phd MIT), en la cual expuso sobre los pros y contras de esta disciplina y comentó lo que ocurrió en 2007 cuando se popularizaron las redes sociales como Facebook, Twitter y apareció el primer Iphone de Apple, fue un año de muchas dudas. Sin embargo, de este movimiento surgieron las Apps, los negocios online, las ventas y la publicidad a través de las redes y más. En resumen, lo que nació a partir de estos elementos fue una gran cantidad de oportunidades de negocios como Uber y otros. Yo considero que algo similar ocurrirá con el advenimiento de la IA (inteligencia artificial). Van a surgir nuevos modelos de negocios, servicios y lo que tendremos que hacer es adaptarnos. Ahora, respecto del tema de networking me intriga lo que ocurrirá. Consulté a ChatGPT y, a continuación, describo las respuestas que obtuve, junto a algunos pensamientos que surgieron en mi mente.

Van a surgir nuevos modelos de negocios, servicios y lo que tendremos que hacer es adaptarnos. Julio Lemus

La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de impactar y ayudar significativamente al networking, tanto en la forma en que las personas establecen y mantienen relaciones profesionales como en la eficacia con la que puedan conectarse y comunicarse. Presento algunas formas en que la IA puede influir y mejorar el networking: 1) Análisis de datos y coincidencia de perfiles: la IA puede analizar grandes conjuntos de datos para identificar patrones y conexiones que podrían no ser evidentes para los humanos. Esto puede permitir la identificación de coincidencias de perfiles profesionales con intereses y habilidades complementarias, lo que facilita la creación de conexiones relevantes y valiosas. De esta manera, yo me puedo centrar en hacer un networking 100% estratégico con un grupo objetivo ideal. 2) Recomendaciones personalizadas: utilizando algoritmos de aprendizaje automático, la IA puede proporcionar recomendaciones personalizadas de contactos, eventos y oportunidades en función de los intereses, habilidades y objetivos profesionales de cada persona. Esto puede mejorar la calidad de las conexiones y facilitar el networking enfocado y eficiente. 3) La IA puede ayudar a automatizar tareas de seguimiento y recordatorios, lo que puede ser útil para mantener la cercanía con una red de contactos.

Por ejemplo, una herramienta de IA puede enviar recordatorios de cumpleaños o enviar mensajes de seguimiento después de una reunión o evento. Esto permite a las personas centrarse en el aspecto humano del networking, como construir relaciones y colaborar en proyectos. Esto ayuda a uno de los grandes problemas de los networkers: el seguimiento. 4) Comunicación mejorada: las herramientas de IA, como los chatbots y los traductores automáticos, pueden facilitar la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas o provienen de distintos contextos culturales. Esto puede aumentar la accesibilidad y la diversidad en el networking al hacer que colegas de todo el mundo se conecten. Nuestra red de contactos se puede expandir a nivel mundial. 5) Me puede ayudar a generar contenido valioso para mi red como información de la industria, tendencias, proyecciones y más. Esto me ayudará a estar en el top of mind de ellos.

Es poco probable que la inteligencia artificial (IA) acabe con el networking en un futuro cercano, posiblemente cambiará la forma en que se hace, pero no podrá reemplazar al elemento humano porque es fundamental en la construcción y el mantenimiento de relaciones profesionales. Ya en columnas anteriores he escrito que el networking se basa en la confianza, la empatía y la comprensión mutua, cualidades que son intrínsecamente humanas. Podríamos decir entonces que, aunque la IA tiene el potencial de mejorar y optimizar el networking, es esencial recordar que las relaciones humanas siguen siendo el núcleo de cualquier conexión profesional exitosa.

Con la colaboración de IA

jlemus@jlmarketing.net