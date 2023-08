¡No más odio, no más basura, no más desinformación!

La basura no es meramente aquella que encontramos en los ríos, en los mares, en las calles, carreteras o caminos. La basura está también en las mentes y lenguas de las personas que hablan con odio, y con mentiras, intentando desprestigiar al otro. De tal forma que la limpieza debemos hacerla no solo reciclando nuestra basura, sino también reciclando los mensajes de odio en las redes sociales. Aunque estén confundidos algunos por la desinformación, no podemos echarles odio ni contestar con frases ofensivas en las redes sociales. Quienes mienten y calumnian es porque están confundidos y arremeten contra su prójimo simplemente por miedo, por lo que le recomiendo no reenviar nada que esté lleno de odio.

El asesinato del candidato presidencial de Ecuador es una muestra del odio de los que cometieron este repudiable crimen. Vida Amor de Paz

¿Cuánta amistad no se pierde muchas veces por la polarización de diversas ideas o convicciones culpa del reenvío de mensajes falsos en las redes sociales? Odio es seguirle la corriente a quienes quieren destruir nuestro sistema democrático. Odio es querer apachar al otro, destruyéndolo, falseando su modo de vida, sacando frases fuera de contexto o desvirtuando y alterando sus palabras, todo a base de mentiras para crear confusión. Odio es crear divisionismo. ¿Es eso cristiano?

La diferencia de opinión no significa que tengamos que pelear con nuestros familiares o amigos, ya que muchas veces proviene de la desinformación. Para mí, la mejor convicción llega con el análisis profundo y concienzudo, sin dejarnos llevar por lo que nos dicen las redes sociales o las campañas oscuras. Cuando se distorsiona y calumnia la realidad de una persona, el objetivo es crear odio y es producto del miedo; un miedo a perder. No demos rienda suelta a todo lo que nos llega por las redes sociales ni de un bando ni del otro, pues en las redes hay gente que solo busca ganar “likes”, o que cunda el pánico para manipularnos a su antojo.

Ayer. hablando con una amiga cuyos parientes estuvieron en la persecución de los judíos por los

nazis en la Segunda Guerra Mundial, me reiteraba cómo amigas íntimas de su abuela que se habían querido entrañablemente se dejaron convencer por el adoctrinamiento de Hitler con el odio que crearon contra los judíos, lo que a su vez creó personas dependientes y sin sentido crítico. Por ende, ya adoctrinadas, desdeñaron a sus amigas judías, dándoles la espalda. Que no nos pase eso. No nos dejemos adoctrinar.

La honestidad y la integridad y el estar dispuestos a mantener un pensamiento receptivo de querer una Guatemala próspera y sin corrupción es lo que realmente nos debiera interesar.

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, de Ecuador, hace unos días, es una muestra del odio por parte de los que cometieron este repudiable crimen. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reiteró que no van a retroceder y el Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este crimen. “No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque estén disfrazados de organizaciones políticas”, dijo enfáticamente. “Las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer”. Continuó diciendo: “El crimen político adquiere un carácter terrorista y no dudo que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral”.

Tengo la impresión de que algo podemos aprender de las palabras del presidente Lasso. Recordemos que cuando cruzamos un río contaminado es muy peligroso detenerse en el medio, al igual que cuando estamos en medio de elecciones presidenciales. Debemos tener el valor para elegir líderes valerosos que nos guíen “a través del río”, para juntos encontrar soluciones democráticas sin seguir en el oscuro pasado.