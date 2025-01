Escenario de Vida

No más prórrogas al reglamento de residuos y desechos sólidos

Se ha puesto mucho cuidado y esmero para que no hayan justificaciones para no cumplir.

La idea de empezar un nuevo año es construir y no destruir, empujar hacia adelante, y dar un voto de confianza hacia proyectos que están en marcha y pueden servir para que Guatemala cobre mayor brillo. Uno de estos proyectos lo impulsa el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y se trata del Reglamento de Clasificación de Residuos y Desechos Sólidos Comunes, que entra en vigencia el 11 de febrero.

Empecemos por pedirle a los alcaldes que se cercioren de cumplir con las disposiciones que aparecen en el reglamento.

Si nos preguntamos quién debe velar por su cumplimiento, les puedo responder que no solo es el MARN, sino todas las municipalidades del país, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y, principalmente, todos nosotros, los ciudadanos que buscamos que nuestras familias vivan en un ambiente saludable. Por ende, se hace un llamado a los negocios, y especialmente a todos los alcaldes, para que el reglamento se cumpla a cabalidad.

Dicho reglamento nos da un respiro, pues tiene por objeto establecer las normas sanitarias y ambientales que deben aplicarse para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, en función de asegurar la protección de la salud humana y evitar la contaminación del ambiente. Si no apoyamos este reglamento a cabalidad, estamos contribuyendo a que siga habiendo basura sin clasificar por doquier, lo que propicia no solo enfermedades de toda clase, sino un paisaje lúgubre para la imagen de Guatemala en el exterior y, en su defecto, que el turismo no quiera volver a visitarnos.

La basura no clasificada se ha vuelto un problema monumental, al grado de que hasta los hondureños nos están demandando por el problema del río Motagua. Ya no podemos seguir viviendo entre toneladas de basura por dondequiera que vamos. Debemos tener claro el concepto de que lo que tiramos no es necesariamente basura, sino que puede ser aprovechado si se clasifica y recicla.

Empecemos por pedirles a los alcaldes que se cercioren de cumplir con las disposiciones que aparecen en el reglamento. Entre ellas, el estudio de caracterización de los residuos y desechos sólidos, incineración, lixiviados, plan municipal, reciclaje, recolección, recuperación, relleno sanitario, residuos y desechos sólidos comunes, separación, tipificación iconográfica, transparencia, transporte y tratamiento, entre otras.

No tiene por qué ser una tarea titánica para los alcaldes y la ciudadanía en general, ya que el MARN coordinará con las municipalidades la elaboración de planes relativos a dicha gestión. Resumiéndolo, dar cumplimiento a este reglamento nos evitará mayores impactos relacionados al cambio climático y velará por la salud de la población en general.

Todos producimos residuos o desechos sólidos comunes y nuestra tarea será atender la clasificación primaria entre orgánico e inorgánico, y luego la secundaria, donde separamos los orgánicos de los reciclables, como papel, vidrio, plástico, metal y, finalmente, lo que no es reciclable.

Se ha puesto mucho cuidado y esmero a fin de que no haya justificaciones para no cumplir, ya que el artículo 12, sobre separación, fue el que se reformó y entrará en vigencia el 11 de febrero. En el artículo 64 se dio un plazo de 42 meses para que las municipalidades se adaptaran y cumplieran. Originalmente el plazo era de 24 meses, pero al cumplirse se extendió a 18 meses, y ese momento ya llegó. Ahora ya no habrá más prórroga, pues solo se seguirán aplazando las acciones. Si el reglamento de aguas residuales ha sido ampliado por 18 años, imagínense con este reglamento. Sería la de nunca acabar.

Ya es hora de que nos luzcamos como buenos guatemaltecos ante el mundo y mostremos que nos interesa corregir los errores del pasado.