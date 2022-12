Nochebuena y Navidad en una economía excluyente

Para creyentes y no creyentes, las fiestas navideñas y de fin de año son uno de los tres momentos más significativos en el calendario anual, junto con la Semana Santa y el 1 y 2 de noviembre. Por supuesto, hay otros momentos y festividades, pero es en estas tres fechas que muchos procuramos un poco de solaz. Para algunos, esto es motivo de alegría, al tener un poco más de tiempo a la familia y los amigos, para tomar un descanso e inclusive, vacaciones; para otros, son fiestas que alimentan el espíritu y les insuflan nuevas fuerzas para seguir adelante; en otros casos, son épocas que amplifican las tristezas y soledades, los vacíos que han dejado los seres queridos ausentes; no necesariamente solo los fallecidos. Mis reflexiones navideñas están dedicadas este año en especial a quienes han sido privados de su libertad injustamente por un sistema de justicia que se ha entregado en los brazos de la corrupción y la vendetta. Pienso también en los huérfanos, en quienes han quedado viudas o viudos por la Covid-19 y en todos aquellos que perdieron tantos seres queridos durante la pandemia simplemente porque el debilitamiento histórico del sistema público de salud pasó una enorme factura a miles de familias guatemaltecas, cuyos miembros no pudieron recibir debida atención médica o sus medicamentos a tiempo. Pienso en el personal de salud agotado pero que no puede parar porque no hay suficiente personal que lo supla.

Miles de guatemaltecos no tendrán ni que comer, mucho menos para un tamal o un regalo. Karin Slowing

Siento pesar por quienes apenas sobreviven en el campo porque están siendo expulsados de sus comunidades, de sus aldeas y de sus hogares por el Estado e intereses particulares que quieren vaciar el campo para taladrar a Gaia sin piedad ni restricciones, y extraerle sus riquezas subterráneas o expandir sus monocultivos, sin importar las consecuencias: Cientos de familias sin hogar, sin medios de vida, con hambre y con desesperanza; con la tierra inutilizada para producir el necesario alimento, los ríos contaminados y los bosques desapareciendo para dar lugar a cráteres y cuevas de donde se extraen los metales que van a parar a otras latitudes. ¿Cómo van a pasar las fiestas navideñas estas personas habiendo sido despojadas de sus escasos haberes, y de su hogar? ¿En un país con MIDES pero sin protección social?

Pienso en los que pasarán la Nochebuena en ruta, esperanzados con que el año entrante estarán enviando la remesa a la familia para que pueda celebrar. También pienso en los que se alegran cada vez que se supera el ingreso previo por remesas y lo celebran como si el mérito fuera propio, cuando esos dólares han costado sangre, sudor y lágrimas ajenas. Pienso en el Estado sin alma que sostiene una economía depredadora cuyo andamiaje no sólo lleva a la expulsión de miles de guatemaltecos por razones económicas sino ahora también, nuevamente, por razones políticas y de riesgo de vida.

En los centros urbanos, las vísperas navideñas están dominadas por el frenesí del consumo, que coexiste irónicamente, con ese mar de carencias y desesperanza en que viven las mayorías en Guatemala. Definitivamente, para muchas empresas y emprendedores, es una oportunidad para recuperarse financieramente, especialmente luego de dos años económicamente tan duros. Solo procuren, estimados lectores, que esa bonanza no se vaya a dar a costa de su endeudamiento. Mantenga la prudencia con sus finanzas, y si puede, ayude a alguien más a tener una linda Navidad. Recuerde que miles de guatemaltecos no tendrán que comer, mucho menos para un tamal o un regalo. Realizar un acto de solidaridad humana con alguien que no tiene su buena fortuna, puede ser el mejor regalo que usted pueda darse en estas fiestas de fin de año.