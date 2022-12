Normas para alcaldes, atención a esto

Hace poco por salió un informe de la Organización de Naciones Unidas de que solo nos quedan 31 años de vida en el planeta Tierra. Después de haber hecho un análisis con más de 250 mil científicos alrededor del mundo, el comunicado de la ONU dicta que al paso que vamos, en el 2050 estaremos en un desbalance total y más del 80% del planeta estará destruido. Las selvas se convertirán en desiertos áridos y los mares ya no tolerarán más basura, plásticos o contaminantes. Hoy en día comemos plásticos hasta en los platos de mariscos.

Si sumamos los lixiviados de los basureros municipales, contribuyen más a la contaminación que todas las minerías de Guatemala en conjunto. Vida Amor de Paz

El declive es evidente, por lo que las soluciones ambientales deben ser prioridad de las municipalidades y evitar más deterioro. Faltan cuadros técnicos en las municipalidades que sepan de temas ambientales vinculados al bienestar de la población. Deben velar por la gestión de recurso hídrico, desde dónde toman el agua, el manejo de sus plantas de tratamiento, sistemas de distribución y tratamiento de agua potable, sistemas de alcantarillado, drenajes y estudios técnicos de aguas residuales.

Fondos hay para ello hay, pero muchos alcaldes no han tenido la voluntad de incorporarlo en sus agendas. Sin cuadros técnicos que les asesoren y sin estudios de base, jamás sabrán qué tipos de plantas de tratamiento necesitan, su eficiencia y el costo de financiación de ellas. Por ende, deben salir a cotizar plantas, no por tipos, sino por resultados que ofrecen.

Con equipos de expertos podrían aplicar a instancias financieras internacionales, incluyendo los recursos del Estado. Solo con obra gris, y sin acción ambiental, estaremos creando muchos otros desastres como el del Motagua.

Todos nuestros cuerpos de agua superficiales están hoy en día seriamente comprometidos, especialmente en las cuencas hidrográficas, que es donde se mezcla con el tema de los desechos sólidos. La basura se va a las cuencas hidrográficas, y llega a ríos y barrancos. Generalmente, como existe un río abajo, es donde los lixiviados contaminan las fuentes de agua.

Hablamos mucho del problema de la minería, pero si sumamos los lixiviados de los basureros municipales, estos contribuyen más a la contaminación que todas las minerías de Guatemala en conjunto. Nadie parece prestar atención a los enormes costos sociales, de salud. Es una erosión del capital natural y un deterioro del paisaje, lo que a su vez contribuye a disminuir el interés del turismo en venir a visitarnos.

En resumen, la gestión ambiental integral no solo defiende las áreas protegidas, sino que debe defender la integridad del territorio nacional. Por ello, ojo a la gestión de residuos, aguas residuales, reforestación de cuencas, arborización de las ciudades y pueblos y ordenamiento territorial. Cuando llegan remesas para construcciones, se hacen de forma desordenada, sin ninguna estética, lo que ahuyenta el turismo.

El acuerdo gubernativo 236-2006 establece las normas del manejo de aguas residuales, los lodos y su eventual reúso, pero no se están cumpliendo. Se les habían dado 18 años a las municipalidades, pero ya es la cuarta vez que se les extiende al plazo hasta el 2026 para que empiecen con la primera etapa. Si no cumplen, se van a la cárcel, pues es penal. El contrasentido es que le seguimos dando de “larga” a las municipalidades y aunque sigamos extendiendo el plazo de cumplimiento ad-infinito, los problemas no resueltos seguirán acumulándose. La sugerencia, señores alcaldes, es que empiecen con cuantificar el agua, para que no se junten las aguas residuales con las aguas de lluvia. Hay mucho por hacer, pero lo más importante es empezar con el estudio técnico.

No dejemos que el 2050 nos alcance con destrucción, y ojalá que lo que dice la ONU no se cumpla.