Nos va a dejar el tren…

Toda propuesta para mejorar el crecimiento económico necesita atención. No debe existir atropellamiento, desencuentros y furor por dirigir procesos. Los estadistas, intelectuales y políticos responsables pueden prefigurar el futuro para bienestar de las futuras generaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), invita a pensar la relación entre nuestros países.

Si no se delinea las futuras modalidades de transporte de personas se sufrirá postración extrema. Antonio Mosquera Aguilar

El 23 de febrero de este año, en su mañanera, AMLO, insiste en desarrollar turismo e industria en la zona de influencia del tren maya. Se puede participar con buena voluntad. Dijo: Yo le propuse al presidente (…) hacer una ruta aquí para que haya comunicación del tren para acá, que aquí llegan 30 millones de turistas. Le dije nada más que quiero, pero no vamos a invertir donde hay conflictos, solo quiero una autorización de que la línea divisoria ya está reconocida por ambos países.

El 23 de diciembre de 2018 escribí: El tren maya y la trocha pequeña. Indicaba la importancia de la inversión nacional para relacionarla con la generada en los Estados mexicanos fronterizos. El 22 de septiembre de 2019, en el artículo: Se requiere iniciativa histórica, insistí en la necesidad de conectarse al tren maya mexicano, a través de una iniciativa honrada. Se necesita impedir la ocupación humana desordenada en la frontera norte del país. El 7 de junio de 2020 el artículo: A cada lado: Guatemala y México, señalé que debía planearse la conexión con el tren maya desde nuestro país, en el marco de una definición amplia de las relaciones en el futuro. No abogaba por un proyecto para el próximo mes, ni siquiera para el próximo gobierno sino para un cuarto de siglo.

Parece que nadie supiera geografía. Como si se hubiese recibido un mazazo en la mollera y se desconociera las iniciativas nacionales. El presidente Alejandro Eduardo Giammattei Falla propuso aprovechar la renovación de los Ferrocarriles Nacionales de México, en la llamada concesión Chiapas Mayab, para extender la trocha ancha de la línea férrea sobre la frontera desde Ciudad Hidalgo Chiapas, hasta un patio de mercancías en Ciudad Tecún Umán, San Marcos. Véase, Prensa Libre 23 de marzo del 2021, Tren del Istmo se conectará con Guatemala. La propuesta es modesta y nuestro país puede costearla. Pero, cuando se está planeando renovar el tren transístmico del Tehuantepec y el tren maya de la península de Yucatán, esa extensión por minúscula, no vale la pena considerarla.

Traducción para los que no entienden: AMLO expuso que no se interesa en una extensión de unos cuantos metros y unos cuántos dólares y centavos, cuando se está pactando millones en un circuito de mil kilómetros en Yucatán, sumado a otros, en el Istmo de Tehuantepec. Si queremos unirnos a la trocha, tenemos que planear de Calakmul, Campeche a Flores, Petén. No lo dijo porque se dirigía a una bella persona, solo recordó la cantaleta de los ignorantes del país para atacar a Barrios por el trazo fronterizo, para indignidad de nuestro talento histórico y agriar las relaciones respetuosas y pacíficas con los vecinos mexicanos.

Atención a un intelectual de Tabasco conocedor de estos territorios, deseoso de hablar con intelectuales de Guatemala. Es el presidente de México, habla a los entendidos y no a los ignaros de historia y geografía que abundan en nuestro país, donde generan mitos sobre el trazo fronterizo que lleva más de un siglo como línea de unión y convivencia pacífica. Además, en su longitud hay áreas de paso migratorio intenso, de difícil gobernanza. Ello recomienda mejorar el control, antes de complicarse con obras no adecuadas.