Escenario de vida

Nuestra independencia patria vista por diferente lente

A los pueblos indígenas también les pertenece nuestra Guatemala diversa, rica en biodiversidad, recursos naturales y paisajes esplendorosos.

Muchos de nosotros tenemos una percepción diferente de lo que significa nuestra independencia patria, y estoy segura de que mis queridos lectores lo tendrán también.

El 70% de los sistemas de agua son sistemas comunitarios y en el área rural deben batirse por conseguir el líquido vital.

Cuando era muy pequeña, mi colegio desfilaba, y aunque tenía 5 años de edad ya cursaba 1er. año de primaria y era abanderada, por lo que no quería que me dejaran fuera del desfile. La batalla con la directora de mi colegio fue ardua, pues decía que yo era muy pequeña, pero le lloré tanto a mi madre que ella intercedió. Llevé la bandera a cuestas, pues era muy pesada, y a ratos se acercaban mis padres preguntándome si quería un relevo, pero me negaba.

Los grandes desfiles de esa época han pasado a la historia pero aún vemos por las calles a jóvenes llevando antorchas, celebrando felices una fecha especial.

Pero no para todos es motivo de celebración. Desde la percepción de algunos pueblos indígenas, celebrar el 15 de septiembre es meramente de entretenimiento. Según Rodimiro Lantan, de origen xinca, la independencia del 15 de septiembre de 1821 no significa ni tiene trascendencia para los pueblos originarios, quienes viven una constante lucha por sobrevivir. Me permito citarle textualmente. “Recientemente experimentamos uno de los momentos más convulsos de este régimen liberal, con una transición de gobernantes muy accidentada, al borde de un rompimiento (sino es que se dio) del orden constitucional. El pilar que sostiene este sistema, que, aclaramos, no es el sistema de nuestros pueblos originarios, se resquebraja como castillo de naipes, en donde las élites de poder económicas y políticas han llevado a su sistema a niveles exorbitantes de corrupción y cooptación, irónicamente o por cambios ya anunciados por nuestras abuelas y abuelos”.

“Vemos, entonces, rayar en el horizonte la luz de cambios en el sistema. Como pueblos originarios hemos avanzado de manera significativa en la reconstrucción de la memoria histórica y en la aplicación y ejercicio de la legislación, nos aplaudimos y celebramos por los importantes logros obtenidos en nuestro constante caminar”. Estas palabras de Rodimiro sirven para recordarnos que a los pueblos indígenas también les pertenece nuestra Guatemala diversa, rica en biodiversidad y recursos naturales, paisajes esplendorosos, volcanes que con su majestuosidad hechizan a locales y extranjeros.

Hoy vemos a los xincas intentando palear la falta de agua, creando sus propios reservorios para surtir de agua a sus comunidades. Nos dan el ejemplo al ver que el 70% de los sistemas de agua son sistemas comunitarios y deben batirse por conseguir el líquido vital. Lo vemos desde una perspectiva ajena, como si fuera algo que no nos afectara directamente. Olvidamos que ellos también son Guatemala.

Rodimiro termina diciendo: “La democracia se balancea en la cuerda floja y en las vísperas de las fiestas patrias hacemos el llamado a los responsables del sistema de justicia a no continuar defenestrando la institucionalidad judicial, a las comisiones de postulación que están obligadas a dignificar el Organismo Judicial; al Legislativo, ser probos en legislar para toda la ciudadanía, dejando de lado las negociaciones que abonan a la destrucción de su sistema; al Ejecutivo, tomar las riendas del sistema democrático (….) A las elites económicas, cámaras empresariales y gremiales, buscar puntos de encuentro para abordar los grandes problemas que impactan en las vidas de miles de personas, pues con el diálogo se debe premiar”.

Recomiendo ver hoy el trabajo de los xincas, a las 9:30 pm, por Los secretos mejor guardados, de Guatevisión. ¡Y feliz día de Independencia!