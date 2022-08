Nuestras metas no deberían atropellar a otros

“La gente con metas triunfa porque sabe a dónde va”. Earl Nightngade

Es muy fácil entender que difícilmente podemos quedar bien con todos, ya sea en la convivencia, cuando nos trazamos metas o cuando planificamos lo que queremos lograr en nuestra vida, pero es importante tomar en cuenta en lo que sea posible que lo que soñamos y planificamos en ningún momento esté deliberadamente atropellando los planes y sentimientos de los que nos rodean.

Nuestras metas cuando se logran traen beneficios de alguna manera a los que nos rodean. Samuel Berberián

Pero para cada uno de nosotros, si no queremos caer en monotonía y desgastes innecesarios, es importante entender que cuando estamos estableciendo metas no estemos cegados solo en lo que nosotros queremos lograr, sin importarnos el resto que nos rodea, sino que podamos tomar en cuenta cuánto de esto puede favorecer o bien beneficiar a otros y que el beneficio no solamente sea el nuestro.

Las metas que nos trazamos sin lugar a duda nos abren camino y también percibimos otros horizontes que antes nunca habíamos considerado, entendiendo los riesgos y los peligros que puede incluir, pero como no vivimos solos y mucho menos aislados del resto de la gente, debemos tener la generosidad de ser incluyentes en nuestros planes y no simplemente egoístas pensando en nuestro bien y nuestro alcance.

Las metas, por más que estén bien calculadas y planificadas, enfrentan imprevistos y también algunos cambios, los cuales deben ser evaluados, y si estos traen provecho a la mayoría, debe darnos el empuje necesario para avanzar; de lo contrario, nos debería llevar a repensar lo que nos está motivando y buscar enmiendas o ajustes para que el provecho sea algo que nadie habrá de cuestionar.

La creatividad en esta vida siempre habrá de despertar la curiosidad a los nuestros y a los que nos rodean. Esto mismo habrá de dividirse entre los que nos animarán y nos apoyarán para que avancemos, pero sin lugar a duda habrá quienes estarán en una postura opuesta que nos traten de desanimar, sea porque ellos se molesten por nuestro avance o bien porque no ven lo que nosotros vemos. Lo más sano debe ser que nuestras metas tengan normas sanas y estén enmarcadas en principios correctos.

Los que han podido llegar lejos en la vida por encima de los contratiempos y las adversidades que enfrentaron son aquellos que han podido superar las metas que les han sido impuestas y con su creatividad han caminado abriéndose camino hasta poder llegar a la meta que se trazaron un día y paso a paso lograron lo soñado. Claro está que cuando llegaron allí estaban aquellos que les aplaudieron y les felicitaron, aunque algunos no llegaron para eso, pero era gratificante el reconocimiento.

Es estimulante cuando se logra una meta, que esta no sea un punto final o fin de una larga trayectoria sino una etapa más que, por haberla logrado, están enfocados en los retos que les queda por delante y buscan nuevos rumbos y nuevas metas, de tal manera que si la vida hubiera terminado allí les habrían quedado otros desafíos para escalar.

Esta vida es un vasto panorama, todos tenemos iguales oportunidades y alternativas para aquellos que no encuentran callejones sin salida, para los que encuentran en medio de los desiertos senderos misteriosos y ocultos que los llevan a abrir nuevos y más desafiantes horizontes para beneficio propio, pero mucho más en beneficios para el prójimo.