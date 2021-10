Nunca coma solo (networking)

En el 2008 venía de un congreso de márquetin en Atlanta, Estados Unidos, y decidí comprar un libro para leer en el avión de regreso a casa. Me llamó la atención uno que se titulaba Never eat alone, (Nunca coma solo), de Keith Ferrazi. Era el primer libro de networking que conocía; es más, no sabía que existía gente que escribiera sobre ese tema, pero fue así como empezó mi deseo de aprender más sobre ese tópico y, lo más importante, surgió en mí la motivación para enseñar a otros sobre su importancia.

El libro de Keith Ferrazi cambió mi vida y, por muchos años, desarrollé conferencias y talleres basados en él. A la fecha he leído más libros de autores diferentes que escriben sobre este interesante tema, y, por supuesto, he devorado todos los del padre del networking moderno, Ivan Misner.

Nunca coma solo, utilice este momento para compartir y construir relaciones con alguien más. Julio Lemus

El libro Nunca coma solo tiene varias enseñanzas que compartiré con ustedes porque tienen vigencia y son de mucho valor.

1) “A quiénes conoces, cómo los conoces y qué piensan de ti después no debe dejarse al azar”, es de suma importancia tener claro con quiénes queremos desarrollar una relación y es imprescindible alimentarla con la filosofía de dar antes de recibir. 2) “Comprendí que la pobreza no era simplemente la falta de recursos financieros, sino que conllevaba el aislamiento del tipo de gente que podía ayudarle a uno a triunfar económicamente”. Uno de los activos más importantes para cualquier persona, sea emprendedor, ejecutivo, profesional independiente o estudiante, son las personas que conoce y que le pueden ayudar en un momento determinado en la vida. La clave está en construir estas relaciones mucho antes de necesitarlas. A cuántas personas no conocemos que son brillantes y tienen muchas capacidades, pero carecen de relaciones adecuadas, y, por otro lado, hay personas no tan brillantes pero tienen una extensa red de conexiones que les permite crecer en todo sentido. 3) “El éxito en cualquier campo y sobre todo en los negocios requiere trabajar con los demás, no contra ellos”. Ya lo dijo George Burton Adams: “No existe el hombre formado por esfuerzo propio” (self-made man), todos somos formados de miles de otros, cualquiera que nos haya realizado una buena acción o dicho una palabra de aliento ha sido formador de nuestro carácter, nuestro pensamiento y también de nuestro éxito. 4) “Al construir tu red, recuerda: sobre todo no desaparezcas nunca”. Para que una red funcione debe verse accesible. Participa en la mayor cantidad de reuniones y eventos, mantén un calendario ocupado pero planificado estratégicamente, y en las redes sociales muéstrate activo con contenido de valor. 5) “Tienes que considerar lo de conocer a gente nueva como un reto y una oportunidad”.

En cualquier evento social, de negocios, deportivo o religioso habitúate a conocer personas, esta es la única forma de construir una red valiosa. Recuerdo haber conocido a una persona en un funeral y, cada vez que hacemos un negocio o participamos en algún proyecto, nos recordamos de esta anécdota. 6) “Y según la ley de la probabilidad, cuanta más gente conozcas, más oportunidades tendrás y más ayuda recibirás en los momentos difíciles de tu carrera”. Aunque no se trata de tener miles de personas en tu agenda, procura que sí sea una buena cantidad para que cumpla con tu propósito estratégico; para muchas personas la limitación en su vida es que su activo de personas es muy bajo o nulo. Por último, nunca coma solo, utilice este momento para compartir y construir relaciones con alguien más. Muchos estudios han demostrado que compartir la comida con familiares o amigos nos hace estar más sanos y más felices.