Godot ha llegado

Oportunidades perdidas

Trump desaprovechó la oportunidad de seguir siendo el favorito para ganar las elecciones en Estados Unidos.

El pasado 27 de junio, el presidente Joe Biden tuvo su gran oportunidad para demostrar que se encontraba en pleno uso de sus capacidades físicas y cognitivas para enfrentar una elección y continuar siendo cuatro años más el máximo líder de los Estados Unidos. Falló de forma garrafal y el Partido Demócrata pasó de un estado de alerta amarilla a roja en menos de 24 horas de terminado el debate. El 13 de julio, el archirrival de Joe Biden y favorito para regresar a la Casa Blanca, Donald Trump, sobrevivió un atentado contra su vida, lo que aumentó sus oportunidades de éxito electoral, que llegaron a ser casi absolutas después de que Biden decidiera no ser el candidato demócrata y apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris. Contra todas las expectativas, el Partido Demócrata y su nueva candidata han logrado en menos de dos meses posicionar a Harris en un empate técnico contra Trump. El 10 de septiembre, Trump tuvo la gran oportunidad de dejar en claro que sigue siendo el favorito para ganar las elecciones contra una candidata que no fue electa para serlo y cuya gestión como vicepresidenta no muestra logros sobresalientes, y aún así desaprovechó la oportunidad.



Esta ruleta electoral en Estados Unidos, que se asemeja, y en algunos casos supera, a cualquier elección latinoamericana, vio cómo primero Biden perdió una gran oportunidad y ahora Trump hace lo mismo. A pesar de haber dominado mejor algunos temas importantes de campaña, Donald Trump se vio confundido y a la defensiva contra una Kamala Harris más confiada y moderada. Al igual que en el primer debate entre Biden y Trump, los temas importantes como economía, inmigración, salud, aborto y política exterior no fueron tratados a fondo y hay que ser demasiado analítico y poner cada uno bajo el microscopio para determinar quién fue más puntual, pero el golpe está dado y Harris salió mejor parada.

A pesar de haber dominado mejor algunos temas importantes de campaña, Donald Trump se vio confundido y a la defensiva contra una Kamala Harris más confiada y moderada.



Dado lo atípico y la incertidumbre de esta elección, la mejor estrategia para Harris sería no exponerse a más debates ni entrevistas. Ahora que los reflectores están en ella, cualquier desliz puede resultar decisivo antes de las elecciones del próximo 5 de noviembre. Mientras tanto, Trump y su equipo deberán cambiar una estrategia en la que este parece no asimilar que ya no está compitiendo contra Joe Biden pero sigue usando el mismo discurso crítico de los últimos cuatro años. Los republicanos deberán ser más propositivos en temas como economía, migración y política exterior si quieren que los llamados estados bisagra se pinten de rojo. La tarea no es fácil, puesto que en cuestión de semanas pasaron de una delantera bastante cómoda a estar por debajo en las encuestas nacionales.



Mientras tanto, los principales actores políticos y empresariales deberían estar tomando nota y preparando estrategias de beneficio para el país. La incertidumbre en la elección se va a traducir en cambios en políticas internas, así como política exterior. Estos no serán inmediatos, pero sí tendrán un impacto en la región que puede ser positivo o negativo de acuerdo a nuestros esfuerzos, y no por las bondades de los demócratas o republicanos. Aunque no parezca, queda tiempo, y este mes y octubre serán cruciales para moldear mejor el rumbo de estas elecciones, bajando el nivel de incertidumbre en donde ya dos presidentes han perdido sus grandes oportunidades de éxito, lo cual no le garantiza a Kamala Harris una victoria, pues está por verse si aprovechará o no su gran oportunidad de convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. ¡Feliz domingo!