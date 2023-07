Ordenando la tierra urbana

Según señalan los expertos, esta falta de planificación en el crecimiento urbano se refleja en los problemas de movilización vial, escasez de espacios de recreación, servicio de agua entubada deficiente, falta de drenajes y sistema de tratamiento de aguas residuales, así como aumento de basureros ilegales. Se olvidan de los criterios de urbanización: desarrollo, progreso, orden, modernidad, civilización. Así, los problemas actuales podrían empeorar si no se trabaja en proyectos integrales para mitigar la situación física inestable en Guatemala. Lo que se refleja en Mixco, Villa Nueva y Santa Catarina Pinula, con graves problemas físicos territoriales y una acelerada expansión sin una intervención técnica para controlar su crecimiento.

El diseño urbano involucra el diseño de edificios, espacios públicos, sistemas de transporte, sistemas viales, que en Guatemala solo en estos se piensa, obviando su función regional, pues el diseño urbano es el proceso de dar forma, moldear grupos de edificios, vecindarios completos o ciudades. Se realiza junto a la planeación física en niveles de análisis, como son la región, el centro urbano, el área urbana y hasta el mismo mobiliario urbano.

Dentro de la planificación urbana, las plazas son un espacio urbano público, amplio y descubierto como la Plaza de la Constitución (sin árboles), que por su relevancia y vitalidad dentro de la estructura de una ciudad se las considera salones urbanos. Las hay de múltiples formas y tamaños y construidas en todas las épocas; no hay ciudad que no cuente con una. Expertos en urbanismo señalan que la concentración de actividades en el área metropolitana ha causado grandes problemas, entre estos la congestión del tráfico urbano. Es necesaria la construcción de un anillo metropolitano más amplio del que se pensó en el 2000, con el objetivo no solo de mitigar los atascos, sino ayudar a establecer un ordenamiento urbano para lograr el mejor aprovechamiento de futuros asentamientos humanos.

Los planes de ordenamiento territorial ya no son una solución para el área metropolitana. Alfonso Yurrita Cuesta

Julio César Estrada (Segeplán) dijo: “Toda la zona metropolitana creció sin orientación ni regulación, por lo que buscan generar instrumentos con las municipalidades para recuperar algunas zonas que han crecido desordenadamente y que carecen de condiciones para el desarrollo urbano”.

En la ciudad de Guatemala, las autoridades pensaron junto a los inversionistas que “donde hay tierra hay que sacarle dinero”, y todo se volvió un asunto económico y se olvidaron de lo técnico y “el urbanismo social”, por lo que están generando grandes problemas y no saben cómo los van a resolver. Los alcaldes no cuentan con los conocimientos técnicos para resolver problemas urbanos.

El crecimiento poblacional y el crecimiento vehicular no se detienen y los volúmenes de tráfico han sobrepasado la capacidad de las vías, lo que obliga a bajar velocidades y requiere mayor tiempo de recorrido, más consumo de combustible y más niveles de contaminación ambiental. Se considera que en el 2023 circularán en el perímetro metropolitano unos dos millones 300 mil vehículos, basado en la proyección en el registro fiscal de la Superintendencia de Administración Tributaria. En los últimos 10 años, el parque vehicular en el país ha crecido 150%, al pasar de un millón 80 mil unidades en el 2005 a 2.7 millones a octubre del 2022. Un millón cien mil vehículos estarán circulando en los próximos días en la ciudad de Guatemala, mientras que anteriormente eran unos 900 mil.