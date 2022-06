Pandemia covid-19: a un mes de la meta global

La vacunación contra covid-19 es la medida preventiva más efectiva con que cuenta la humanidad para terminar con la pandemia de la covid -19. Al 29 de mayo 2022, un total de 4 mil millones 728 mil personas contaban ya con dos dosis, equivalente al 60.6% de la población mundial. A pesar de este significativo avance, todavía hay que incrementar 10 puntos ese porcentaje en un mes, para alcanzar la meta de cobertura mínima poblacional de 70% que planteó la Organización Mundial de la Salud (OMS) para junio 2022.

6.5 millones de dosis de vacuna vencida hubieran sumado casi 15 puntos a la cobertura vacunal actual. Karin Slowing

Aún si se logra esta meta, persistirán profundas disparidades en las coberturas de vacunación entre los países y también, a lo interno de los países. La persistencia de grandes bolsones de población no vacunada se constituye en potencial reservorio para nuevas mutaciones del virus, con el riesgo siempre presente de que sean variantes para las cuales las vacunas disponibles no ofrezcan protección. Nadie estará a salvo, mientras estos riesgos no estén controlados.

En algunos países, la falta de acceso a vacunas ha el obstáculo más importante a vencer, pero en otros países no lo ha sido tanto, como es el caso de Guatemala. El análisis de las cifras de dosis de vacuna que han ingresado al país de febrero a la fecha, sea por donación o por compra vía Covax o la compra de Sputnik, indican que ha habido suficiente vacuna como para cubrir alrededor del 64% de la población total del país con dos dosis. Sin embargo, luego de 14 meses de haber iniciado la vacunación, solo el 48.8% de la población guatemalteca cuenta con una dosis; y 36.9% tiene esquema completo. Lo peor son las desigualdades internas en las coberturas: mientras el municipio de Guatemala tiene ya el 82% de su población protegida (2 dosis) y las más altas coberturas con dosis de refuerzo de todo el país, hay 177 municipios que todavía no alcanzan ni el 50% de su población vacunada. Si bien el plan de vacunación dejó claro que la población con mayor riesgo de mortalidad por covid-19 eran las personas de 70 y más años, la cobertura con dos dosis en ese grupo apenas es del 53%. Las brechas de vacunación en la población indígena también son brutales.

En esas condiciones de déficit de cobertura, se venció el día de ayer otro millón más de dosis de vacuna AstraZeneca, que se suman a los 5.5 millones de Sputnik y Moderna que ya se habían vencido meses atrás. No son solo cuantiosas sumas de dinero lo que se pierde: Son 6.5 millones de dosis que, de haber sido aplicadas, equivalían a 3.25 millones de personas más con esquema completo de vacunación. Es decir, con esos vencimientos se fue la oportunidad de incrementar en unos 15 puntos la cobertura, para llegar a junio con al menos el 51% de población con dos dosis.

Si bien se autorizó la vacunación de la niñez comprendida entre los 6 y 11 años, para aprovechar la vacuna Moderna que había antes de que venciera, esta es la hora que no está claro cuando ese medio millón de niños, cuyos padres confiaron en esa decisión del MSPAS, recibirán su segunda dosis. A ellos se suman otros 1.5 millones de personas aún pendientes de segundas dosis.

No está claro cuando habrá nuevamente vacuna disponible: sabemos que vinieron unas dosis de Pfizer por medio de Covax, y que está en curso otra donación de parte de España, la cual se agradece. Así las cosas, y basados en el ritmo de vacunación observado en 2022, se estima que Guatemala alcanzaría la meta del 70% de población vacunada con dos dosis muy probablemente hasta mediados del 2023, es decir, hasta dentro de un año. Eso, claro, si hay pronto nueva disponibilidad de vacuna y, sobre todo, si se modifica la estrategia de vacunación empleada prioritariamente hasta ahora.