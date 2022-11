Para las limitaciones debemos ver alternativas

“La diferencia entre la estupidez y la genialidad es que la genialidad tiene sus límites”. Albert Einstein

Cuando estamos haciendo lo mismo de siempre, no solo llega a ser una simple repetición, sino que podemos perder calidad de lo que estamos haciendo; por ello, cuando se nos presenta el momento de hacer lo mismo, es bueno evaluar si podemos mejorar lo que habremos de hacer. Usualmente, la vida nos lleva a momentos que parecieran callejones sin salida o bien como si fueran paredones que no nos dejan avanzar; ese es el momento para pensar de un modo creativo en otras alternativas que se pueden tener.

Muchas de las cosas que hemos logrado probablemente nacieron en momentos donde no se nos permitió avanzar y tuvimos que buscar otras alternativas, las cuales aceptamos con algunas dudas o tal vez no estando muy a gusto, pero ese momento logró marcar para nosotros un nuevo inicio de un recorrido que nos ha traído al punto que hoy estamos no solo orgullosos, sino que nos sentimos útiles con un panorama mucho más claro para nuestro futuro y con desafíos que nos tienen entretejiendo sueños que nos permiten pintar una sonrisa en nuestro rostro.

Claro está que en las limitaciones debemos tener presente dónde estamos y con qué contamos antes de dar un paso adelante, entendiendo que lo que tenemos y lo que la vida nos permitió aprender nos servirá como la materia prima con lo que habremos de elaborar paso a paso. Lo peor que podemos hacer es vestirnos de frustraciones, por lo que estamos enfrentando y solo lamentar la situación. Este tipo de comportamientos son los que matan la creatividad y no nos permiten ver posibilidades y oportunidades que tenemos en ese momento. Hasta que otros las toman, nos damos cuenta de que bien podríamos haberlas tomado nosotros.

Siempre hay oportunidad, si estamos dispuestos a dejar la limitación y buscar solución. Samuel Berberián

Como humanos es importante manejar cierta flexibilidad en lo que se nos presenta, porque de ese modo podemos ingresar a nuevas alternativas que la vida tiene para nosotros que si no hubiera sido por ese imprevisto o impedimento estaríamos en una desagradable modalidad de monotonía y nunca hubiéramos disfrutado los nuevos contextos que hoy tenemos.

Las alternativas que se nos presentan son el mejor instrumento para poder evaluarnos y conocer quiénes somos y qué es lo que podemos hacer, sea algo que nunca habíamos hecho antes o bien mejorar o innovar lo que ya estábamos haciendo. Por esta razón, antes de usar la frase “no puedo” o “no me corresponde” uno debe darse la opción si esto es una buena invitación al cambio para mejorar y aprender.

Si pudiéramos visualizar la carrera que hemos recorrido en la vida y entender las etapas que hemos vivido, nos tendríamos que convencer de que las cosas que en el momento no eran de lo más agradable o que nosotros nunca las habríamos escogido fueron el instrumento que han podido crear los cambios para que nuestras metas sean renovadas y también mejoradas más allá de lo que nuestros mayores en su tiempo pudieron visualizar para nosotros.

Debemos tener planes, siendo ordenados y realistas de lo que podemos hacer por la capacidad que tenemos y por la preparación recibida, pero con ello debemos mantener nuestros ojos abiertos por si la vida nos abre un panorama para un horizonte que nunca soñamos y de ese modo incursionar y alcanzar cumbres las cuales nunca habíamos soñado.