Urbanismo y sociedad

Para mejorar el medio

Algunas reflexiones sobre el medioambiente urbano y su uso.

En primer lugar, todos los estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, ya que el medioambiente es factor determinante para reducir las disparidades en la calidad de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de la población.



El medioambiente urbano es un problema complejo en el cual existe una interrelación entre los factores climáticos y territoriales.



Para entender esa complejidad del problema ambiental se debe tener una amplia visión de los factores que intervienen, como son los naturales, socioeconómicos, culturales, científicos y tecnológicos.



Una sociedad debe tener el conocimiento sobre las nuevas tecnologías y energía renovables de ahorro y eficiencia energética para resolver estos problemas.

El problema ambiental es permanente en el área metropolitana, en donde existe un fuerte impacto por el gran crecimiento poblacional urbano debido tanto la inmigración como a la “S” demográfica (defunción/nacimiento). Pero también en el resto del país, donde se ha creado una nueva cultura urbana en contra de la rural. Esta transculturización se debe, en parte, a la emigración externa y a los medios informativos, que han creado una generación con nuevos hábitos de vida a nivel nacional.



Hay que tomar en cuenta, en especial, los recursos de abastecimiento y tratamiento de aguas, así como la vinculación de las zonas urbanas con suelos de su entorno cercano y lejano. El agua está ligada al problema urbano y el problema urbano está ligado al problema regional, y el problema regional está ligado al problema económico, y el problema económico está ligado a los cambios políticos sociales y económicos.

Estamos ante una crítica calidad ambiental en el problema de las aguas superficiales y subterráneas que han sufrido en las últimas décadas un creciente y acelerado deterioro. Para el área metropolitana se ha convertido ya en un gran problema crítico y, sobre todo, político de resolver para las autoridades antes de que haga crisis. Los riesgos de contaminación identificados en las fuentes del recurso de agua están relacionados estrechamente con la creciente presión demográfica urbano/industrial y con la falta de un ordenamiento territorial en su concepto real que es el desarrollo económico. Todo lo anterior está cambiando el uso del suelo de un modo anárquico, incrementando sustancialmente las descargas líquidas contaminantes en lugares no apropiados y sin tratamiento. La contaminación atmosférica se debe a los vapores emanados de los desechos líquidos, y las aguas estancadas son sitios ideales para la reproducción de insectos transmisores de enfermedades.



La calidad de vida de las poblaciones en todo el país se está viendo afectada por la proximidad a ríos contaminados por desechos líquidos, y la erosión del suelo a causa de desechos líquidos no entubados está originando zanjas que ponen en peligro las viviendas. El impacto sobre la calidad de vida se está manifestando en la construcción de nuevos edificios que están cambiando el uso del suelo y reduciendo la capacidad de recarga hídrica de los acuíferos, al cubrir el suelo con capas de asfalto y concreto, produciendo, además, gran cantidad de residuos sólidos y peligrosos que son depositados en zonas de frágil equilibrio ecológico. Ante ese crecimiento urbano no planificado se está olvidando la relación volumen/área abierta, sobre todo en la ciudad de Guatemala.