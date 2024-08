Meta Humanos

Para movernos, partir de lo fundamental

Quienes crecimos en los 80 tendemos a ser individualistas, fruto de la época. Desde entonces hasta hoy, el carro ha sido no solamente el rey de la ciudad, sino también un símbolo y un objeto aspiracional. ¡Y sobre este se construyó el paradigma actual de movilidad en la ciudad capital! Para más inri, el resto de las ciudades del país aspiraron a imitarle. Se pensó en mover carros, cuando lo que realmente necesitamos mover son personas.

Cabe mencionar que la mayoría de la población guatemalteca no cuenta con vehículo; muchas personas hacen uso de vehículos colectivos (formales e informales) y bicicletas. También hemos visto el boom de las motos, resultado del disfuncional sistema de movilidad chapín. Además, ser una persona no vidente o requerir del uso de silla de ruedas en Guatemala es sinónimo de estar condenado a prisión domiciliar.

Para quienes hemos tenido la posibilidad de visitar ciudades fuera de nuestro país, las experiencias con otras formas de movilidad nos hacen desear una alta calidad de vida también para nosotros. Los guatemaltecos somos capaces de alcanzar medallas olímpicas, ¡incluso de oro! ¿Por qué no habríamos de ser capaces de desarrollar ciudades con alta calidad de vida? Estas están diseñadas para que la movilidad sea ágil y segura. Sus ciudadanos llegan eficientemente a sus trabajos, sus comerciantes e industriales mueven con agilidad la carga y las personas que hacen su vida en el barrio se desplazan de manera segura y saludable, mucho a pie, entre su casa, el colegio, la tienda, el banco…

En mi experiencia como viajero en el extranjero, me asombra ver cómo en otras ciudades el peatón es visto como la base fundamental del sistema. Muchas veces me dicen: “es que los países desarrollados nos llevan años de ventaja”. A los que ponen excusas les respondo: ¿Cómo es que Medellín y Monterrey han sido capaces de transformarse a favor de las personas?

Se debe invertir en infraestructuras que permitan distintas formas de movilidad: Calles Completas. ¿Qué son estas? Pues son calles para todos, que cuentan con banquetas de calidad para poder caminar, ciclovías seguras e interconectadas y un sistema integrado de transporte público. Son un sistema, no piezas separadas de un rompecabezas. Así, pues, la movilidad hoy requiere de una normativa que obligue a las distintas instituciones a construir un sistema que funcione: que nos proteja, que nos haga eficientes y nos brinde satisfacción. Para funcionar, debe comenzar por el peatón. Y desde allí, privilegiar los transportes masivos (de calidad, seguros e interconectados) e incentivar los transportes alternativos (bici, patineta, sistemas de renta de los mismos). Si todo esto se hace, ¡hasta el conductor de carro mejorará su calidad de vida!

Un buen sistema funciona para todos. No se trata de carros contra peatones. ¡Se trata de todos! Hasta del turista… Se trata de cambiar la ciudad, porque el ciudadano cambió. Hoy estamos informados y no estamos en silencio. Demandamos de los políticos, y nótese que no digo “de nuestros políticos” (porque aún no se ganan esa confianza y ese reconocimiento ciudadano), acciones de progreso para nuestro país. Tienen el poder y la autoridad para gestionarlo.

Así, pues, yo demando trabajar juntos en una Ley de Movilidad. Guatemala está atascada y hoy debemos comprender que no va hacia mejor destino. La población crece y la infraestructura ni crece ni se diversifica. El modelo debe cambiar ya; es urgente, porque aspiramos a hacer más simple nuestra vida, a través de Calles Completas.