Criterio urbano

Parques industriales que generan más empleos

Una apuesta clara por el desarrollo.

A finales de abril, Spectrum y Grupo Pantaleón celebraron la colocación de la primera piedra de Synergy Industrial Park, un innovador parque industrial ubicado estratégicamente en el kilómetro 53 de la carretera al Pacífico, en Escuintla. Synergy Industrial Park es parte de un master plan más amplio que abarca 4,700 hectáreas, en el cual se desarrollarán vivienda, comercio, hoteles, entretenimiento, áreas verdes, hospitales, universidades, colegios, entre muchos otros usos.



“Este parque Industrial aprovecha las economías de escala para ofrecer tarifas y servicios altamente competitivos, brindando un amplio portafolio de productos diseñados para potenciar la productividad y eficiencia de sus clientes como terrenos, clústers, ZDEEP (Zona de Desarrollo Económico Especial Público), bodegas en alquiler para empresas de logística y distribución; terrenos en venta y naves hechas a la medida (built to suit) que permitan potenciar el negocio de los clientes con soluciones que suman valor a sus procesos logísticos y de manufactura”, dieron a conocer los representantes de Spectrum durante el evento de colocación de la primera piedra.



Este será el parque industrial más grande de Centroamérica, con más 4,700 hectáreas de terreno, el equivalente a ¼ de la ciudad de Guatemala y aun más grande que la misma ciudad de Escuintla.



El parque industrial se desarrollará por fases, y dentro de su portafolio de productos está diseñado para ofrecerle mucha flexibilidad y versatilidad a los clientes. Dentro de los productos hay una amplia gama que se ajustan a las necesidades de los clientes. Ofrecerá la opción para reserva de terrenos inmediatamente a la par de la nave industrial del cliente para quienes necesiten ampliar sus operaciones, sin ningún costo adicional.

Guatemala sigue promoviendo más inversión.



La colocación de la primera piedra contó con la presencia del presidente de la República, Bernardo Arévalo, y del alcalde de la ciudad de Escuintla, Abraham Rivera. Este tipo de inversiones muestran el trabajo conjunto del sector privado en coordinación con el gobierno nacional y local, y es un ejemplo claro de lo que el país puede lograr cuando se trabaja de forma coordinada por un mismo objetivo de desarrollo.



El poder contar con más parques industriales que fomenten más desarrollo y oportunidades de empleo es una gran apuesta para Guatemala, que desde iniciativas como Guatemala No Se Detiene se están impulsando no solo en temas de atracción de inversión a través de una agencia de promoción de inversión como Invest in Guatemala, sino de un esfuerzo coordinado para seguir avanzando en más inversión en infraestructura, capital humano, certeza jurídica y una coordinación importante para fortalecer el turismo y la agroindustria.



Este proyecto, además, muestra la importancia para el país, de que el Gobierno de Guatemala apueste por el arco oriente del Anillo Regional C-50, que permitiría conectar Escuintla con Sanarate, en El Progreso, sin tener que ingresar a la ciudad de Guatemala, acelerando la conectividad puerto a puerto.



Este es el momento en que el país puede aumentar su posicionamiento estratégico y lograr un esfuerzo coordinado hacia aumentar el empleo, que permita comenzar a reducir la migración hacia Estados Unidos; en esto nos debemos enfocar como nación. Por eso es tan importante el posicionamiento que se puede lograr desde el Gobierno, si desde todas las carteras se empiezan a apoyar los diferentes proyectos de inversión que existen en el país con un objetivo claro de lograr 2.5 millones de empleos al año 2032.