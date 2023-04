Pedofilia, religiones y la idolatría hacia sus líderes

Hace algunos días empezó a circular en las redes y medios internacionales un video donde aparece el Dalai Lama, la figura espiritual del budismo tibetano (de 87 años), donde después de invitar a un niño al escenario le pidió que le diera un beso en la mejilla y luego en los labios. Inmediatamente después pronunció la ominosa frase: “Chupa mi lengua”. Cuando empezaron a circular las imágenes en la web, y luego que el video se volviera viral, el líder religioso se vio obligado a disculparse públicamente, aduciendo que era una broma.

La actitud del Dalai Lama es inaceptable, y no basta con una simple disculpa. Este gesto ciertamente no corresponde a ninguna expresión cultural tibetana, e incluso, si fuera así, tales acciones no son admisibles bajo ningún punto de vista. La pregunta es, si este anciano “juguetón” no hubiera sido el Dalai Lama, sino un simple mortal, que actúa públicamente mostrando una descarada actitud pedofílica, ¿estaría aún en libertad, o lo hubiesen apresado de inmediato?

El gran problema de la sociedad actual es que tiende a idolatrar a los líderes religiosos, sin importar el credo. Y hagan lo que hagan, siempre son exculpados. Esta situación no es nueva, y la codependencia hacia los “representantes religiosos” ha sido un mal de todos los tiempos. El humano, con el afán de buscar una guía espiritual, una luz para no caer en la oscuridad del pecado, una mano que lo dirija hacia el camino correcto. “Teóricamente, por supuesto”. En cambio, encuentran al lobo con piel de oveja, que para ellos termina siendo un dios.

Imagine usted a cuántos niños abusados sexualmente no se les creyó —porque valía más la palabra de estos monstruos—, se les ignoró y se les dejó a su suerte. Cuántas vidas arruinadas para siempre con traumas y heridas muy difíciles de sanar. En la iglesia Católica, a finales de la década de 1990, comenzaron a salir a luz denuncias contra sacerdotes y religiosos acusados de abusos sexuales a menores. Desde entonces las cifras son alarmantes en todo el mundo. Cientos de miles de niños abusados por sacerdotes.

Ya no debe tolerarse un abuso sexual más a ningún niño, y menos por líderes religiosos. Brenda Sanchinelli

En EE. UU. se publicó recientemente una lista de 600 miembros de iglesias protestantes acusados de abusos sexuales. No solo pastores, también diáconos, maestros de escuela dominical y voluntarios. El resultado de la investigación es una lista de 205 páginas que contiene los relatos de abuso en 20 estados.

Y estos hechos y datos son únicamente pinceladas de tres religiones, y para que usted se forme una idea, se estima que en el mundo hay 4.200 religiones. Sin importar doctrina o tendencia religiosa, la idolatría irracional que tienden a tener los feligreses hacia sus líderes es un gran problema para la sociedad. Las personas pierden la perspectiva, que están tratando con un humano que es tan pecador como cualquier mortal; ellos no son dioses, sujetos que, aunque tratan de proyectar un halo de santidad, siguen siendo hombres y mujeres con defectos y virtudes.

En la Biblia se cita a los niños de una manera muy especial, textos que deseo compartir literalmente porque son muy hermosos y profundos. En Mateo 19:14 -Jesús dijo: “Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos”; en Mateo 18:3-6 —“Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar”.

Jesús compara la pureza y la inocencia que poseen los niños como una virtud para entrar al cielo, y nos manda también a cuidar de ellos en la tierra. ¡Basta de abusos sexuales a nuestros niños!