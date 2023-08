Perditus Opus Dei

El Opus Dei era una prelatura personal instaurada el 28 de noviembre de 1982 por Juan Pablo II. Esto significaba una situación extra diocesana, en el sentido que no estaba bajo jurisdicción de un obispo local en las diferentes arquidiócesis donde operaba. Hace un año, el papa Francisco publicó un motu proprio bajo el título de Ad Charisma tuendum, para tutelar el carisma, donde suspendió ese privilegio; además ordenó presentar informe anual y depender del dicasterio para el clero. Esto último significa que los obispos en cada jurisdicción, podrán ordenar medidas de obligatorio cumplimiento para la obra, como se les conoce.

Los obispos han sido confirmados en el fortalecimiento del camino sinodal de la Iglesia Católica. Antonio Mosquera Aguilar

Como se sabe, fundado por San Josémaría Escrivá de Balaguer en 1928, era un instituto seglar o sea la mayoría no son sacerdotes. Los miembros continúan en sus trabajos normales, pero aceptan una coordinación ritual en sus vidas cotidianas, en una magnitud muy alta. Tienen tres niveles, 1. los agregados apoyan las labores, 2. los supernumerarios aceptan la supervisión de su vida cotidiana así como contribuyen con fondos, y 3. los numerarios, viven en colectivo con aporte total de sus ingresos, eventualmente pueden decidir tomar los hábitos.

Inicialmente, en España, donde el Opus, tiene una influencia muy fuerte, hizo ver su falta de preocupación; pues consideraba continuaba una relación habitual, con los obispos. No obstante, esa confianza ha sido minada, pues se ha producido una intervención directa sin tomar mucho en cuenta a las inquietudes de los dirigentes de esa asociación religiosa.

En el norte de España, se encuentra el santuario de Torreciudad, donde custodia una talla de 1084, una virgen negra. Al año, recibe alrededor de 190 mil fieles y genera un ingreso superior al millón de euros. Es propiedad de una fundación canónica bajo control del Opus Dei, clasificado como oratorio, pese a su monumentalidad. El obispo de Barbastro Monzón, en Huesca, Ángel Pérez Pueyo decidió por sí, nombrar a un presbítero diocesano, José Mairal, como rector del lugar. El primero de septiembre del corriente, será el día cuando se tome posesión. La dirigencia, la prelatura personal de la Santa Cruz, mantiene un tono bajo.

Estos asuntos no tienen solo una importancia religiosa, pues se señala a los miembros de esa institución como influyentes en economía. Se adjudica gran parte de la política económica a estos seglares, desde 1957, cuando se nombró a un numerario Alberto Ullastres Calvo ministro de Comercio y al supernumerario Mariano Navarro Rubio como de Hacienda. El aumento de miembros de esa organización de seglares en los cargos económicos, salvó la economía española de la corrupción reinante, a decir de algunos historiadores. En nuestro país, se acredita una tercera parte de la dirigencia bancaria a tales religiosos, igualmente se ha señalado a algunos funcionarios de economía, finanzas y la SAT, como ligados a la llamada obra. La solidez de algunos bancos, se debe a su influencia, basada en la honradez y trabajo diligente.

No se sabe si se iniciará un declive del sentido de exclusividad, en nuestro país. Sin embargo, habrá una influencia por el rompimiento de la cohesión mundial, se facilitará el abandono de la ideología intolerante entre sus miembros y el gusto por el secretismo. Tenían condena de libros y autores, censura de posiciones políticas y ostracismo contra disidentes, no solo en materia religiosa sino en varios aspectos de la vida humana. Atrajo críticas muy exaltadas y acusaciones de sectarismo. No obstante, el triunfo de la tolerancia y arrinconar a intransigentes siempre es una buena noticia.