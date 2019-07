Plan de desarrollo integral para frenar la migración

En Guatemala, las poblaciones indígenas históricamente han estado acostumbradas a migrar para encontrar empleo. Durante mucho tiempo han emigrado hacia las fincas o las ciudades y hoy se dirigen hacia Estados Unidos.

Estados Unidos expresó preocupación de que estas elecciones no contribuyan a solucionar sus problemas estructurales. Alfonso Yurrita Cuesta

En conferencia de trabajo, el presidente de México, junto al canciller Ebrard, presentó el Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México, en presencia de los embajadores de estos países, con el objetivo de buscar una solución a la migración: “Viendo la posibilidad de establecer una interconexión eléctrica entre los países de dicha región; la construcción de un gasoducto de 600 km para la integración entre el sur de México y América Central, para llevar el exceso de gas natural y bajar el costo; una terminal de gas natural más; una central energética en Puerto Cortés, en Honduras; mejoramiento de la infraestructura fronteriza en 950 km entre Guatemala y México y una conectividad ferroviaria de 710 km desde la ciudad de Hidalgo, en Chiapas, hasta el puerto de La Libertad, en El Salvador. Con Guatemala, Honduras, El Salvador y México, desarrollar proyectos de presas hidroeléctricas, parques eólicos, paneles solares, minería, etc., como parte de la continuidad del proyecto vial en Mesoamérica. Todo será financiado por distintas corporaciones como la petrolera EXXON, SHELL, etc. y también por el Banco Mundial, impulsados y justificados por la Cepal, con una inversión de: Mexico, US$30 millones, DlOPIC US$2,500 millones, Milenium US$4,320 millones, Departamento de Estado US$1.800 millones. México buscará que EE. UU. invierta más de USD10,000 millones en Centroamérica Guatemala cuenta con planes como el E.D.O.M., que requerirá rediseñarse de acuerdo al plan de Segeplán y del Desarrollo Integral México-Cepal. Con una población que alcanzaba en el 2015 un estimado de 5.103.685 habitantes, con una fuerte inmigración, donde las ciudades intermedias cercanas a la AM se encuentran a menos de 60 km. y más de 900 mil vehículos inundan la Ciudad de Guatemala cada mañana, junto con alrededor de 2,996 buses. Es la zona con más violencia hacia la población, por las maras

El E.D.O.M. establecía un sistema de transporte colectivo relacionado con el uso del suelo, áreas homogéneas y proyectos integrales. Con tres sistemas: 1) Tren elevado, que funcionaría como complemento a los demás sistemas de transporte y como otra solución de movilidad. 2) Tren tranvía, cuya función es ser un eje central del cambio del sistema de movilidad urbana, que involucra a un plan de sectorización de zonas peatonales con vías exclusivas. 3) Tren subterráneo o metro, que es un sistema de tren urbano ubicado dentro de la ciudad y su área metropolitana, es un transporte masivo de pasajeros uniendo diversas zonas. 4) Actualizar los sistemas viales para modernizarlos integralmente. Segeplán: tiene dos ámbitos de planificación y programación en todo el territorio nacional, global y sectorial por medio de los Consejos de Desarrollo.

Planes que fueron ignorados por los candidatos finalistas a presidente. Cuando la pobreza en Guatemala, según el Banco Mundial, subió un 60%. Mientras el peor presidente de América, Morales, “pretende declarar a Guatemala un tercer país seguro” (P.L.). y EE. UU. comenzará con las redadas de indocumentados a partir de hoy, y aquí no hay ningún plan de protección.

Mientras las decisiones de Morales generan manifestaciones que lo acusan de corrupto y piden que renuncie.