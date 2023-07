¿Podremos cumplir con el reglamento para  separar los desechos?

Como ambientalista debiera encontrarme pegando de brincos de felicidad, sabiendo que por fin se cumplirá con el artículo 14 del acuerdo gubernativo 164-2021, Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos, pero más bien me encuentro preocupada.

A pesar de que este reglamento fue aprobado en el 2021, detallando que los entes sujetos a dichas disposiciones tendrían un plazo de 24 meses para cumplir, se ha llegado a su término el plazo para este 11 de agosto y lamentablemente lo veo inviable. ¿Por qué? Primero que nada, no ha habido una buena capacitación a nivel nacional que eduque a los guatemaltecos a separar sus desechos. Segundo, muchas personas aún no tienen conocimiento acerca del Reglamento y no tienen ni idea de cómo llevarlo a cabo.

Tercero, las municipalidades no se encuentran preparadas para enfrentar el reto, pues la capacitación a todo nivel ha fallado. Cuarto, no hay sistemas para procesar la basura, por lo que algunos recolectores podrían revolver la basura en el camión. Quinto, los recolectores aducen que para el gremio representará costos que repercutirán en el bolsillo de los guatemaltecos. Sexto, los recolectores no tienen el presupuesto para comprar carrocería construida con materiales resistentes a la corrosión que les exigen para evitar derrames de líquidos contaminantes.

No es que haya oposición al Reglamento, pero tengo mis serias dudas de que vaya a funcionar para que todos cumplan a cabalidad y a tiempo, pues de ahora en adelante todos tendremos obligatoriamente que hacer la separación secundaria de residuos y desechos sólidos comunes. Se deberá clasificar papel y cartón, vidrio, plástico, metal, multicapa, entre otros.

Se deberá clasificar papel y cartón, vidrio, plástico, metal y multicapa, entre otros. Vida, Amor de Paz

Hasta el presidente y representante legal de la Gremial de Recolectores, Miguel Ángel Carrera, lo ve inviable, pues a pesar de que no están en contra, no tienen idea de cómo hacerlo de forma correcta, pues no han tenido suficientes capacitaciones por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn). Muchas municipalidades se han mostrado inconformes y han procedido a buscar detener el Reglamento.

A pesar de que han pasado dos años, poco se ha hecho por socializar el mismo al grado de que todos tengan una buena noción de lo que se espera. El lenguaje debe ser sencillo y didáctico para que todos lo entiendan, y debe estar a cargo de expertos en la materia. ¿Hay una estrategia o plan de divulgación? ¿Está la televisión nacional difundiéndolo? ¿Están las radios divulgando cómo debe hacerse el proceso? ¿Se les ha asistido a las municipalidades? Si existiera un ranquin que visibilizara a todas las municipalidades, indicando cuál lo está cumpliendo a cabalidad y quien no, sería un buen aporte, y que a las mejores comunas se les premiara por ello.

Vaya y busque cuáles son los procedimientos, empezando por cómo clasificar los residuos orgánicos de los inorgánicos. Debiera haber, primero que nada, una gran campaña a nivel nacional, con la participación de todos los medios, quizás copiando a Chepe Zarco cuando hizo la campaña de “No sea coche”, y sancionando fuertemente a aquellos que tiran su basura desde el vehículo a la calle.

Simultáneamente, sancionando a los alcaldes que permiten los basureros clandestinos. Mientras tanto, no pretendamos que todo se pueda implementar al 100% de entrada para el 11 de agosto. Si el pueblo estuviese enterado, y capacitado, otra historia sería. Pero por algo debemos empezar. La iniciativa es formidable y ojalá funcione.